Con un discurso de 30 segundos, Mariano Closs desató la polémica sobre un borrado por Boca: “Algo pasó”

Después del empate 2 a 2 ante Central Córdoba en La Bombonera, una de las preguntas que Miguel Ángel Russo tuvo que contestar en la conferencia de prensa tuvo que ver con los cambios. En 90 minutos, el entrenador de Boca hizo una sola variante, dejando a muchos jugadores importantes sentados en el banco. Teniendo en cuenta la inactividad de muchos futbolistas del plantel, Mariano Closs hizo foco en Lucas Blondel.

El lateral derecho, hoy tercero en la consideración del DT por detrás de Juan Barinaga y Luis Advíncula, no sumó ni un minuto desde el arribo de este entrenador. Para el conductor de ESPN F12, la decisión de prescindir de los servicios del ex-Tigre tiene un motivo que aún no salió a la luz.

“Algo pasó con Blondel, perdonenmé… No puede pasar de jugar en la Selección de Suiza a jugar algunos partidos con Gago a ni ir al banco, dale…“, soltó el popular relator, que recordó que anteriormente tuvo más protagonismo: “Era el segundo cuatro: Advíncula, Blondel y Barinaga”.

Además, Closs profundizó en otros futbolistas que atraviesan situaciones similares a las del defensor: “Es tremenda la desmotivación que tenés. Si yo soy Martegani o Janson, que los llevan para completar el banco, en la concentración me duermo a las 3 de la mañana. ¿Da incentivos Russo?“.

Los números de Blondel en Boca

Lucas Blondel disputó 32 partidos de carácter oficial con la camiseta de Boca Juniors, desde su arribo a mediados de 2023. Hasta el momento, su saldo es de 4 goles y 1 asistencia. Además, recibió apenas dos tarjetas amarillas y solo fue expulsado en una oportunidad.

De esa cantidad de presentaciones, solo 12 fueron en 2025 y todas bajo las órdenes de Fernando Gago y Mariano Herrón. Desde el arribo de Miguel Russo, que comenzó su tercer ciclo en el Mundial de Clubes, el jugador quedó completamente relegado en la pelea.

