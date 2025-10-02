La eliminación de Fluminense de la Copa Sudamericana contra Lanús llevó a la decisión de Renato Gaúcho de dejar el club brasileño. Su lugar fue rápidamente ocupado, curiosamente, por un histórico del granate, Luis Zubeldía. El entrenador argentino, de último paso por el San Pablo de Brasil, ya dirigió al Flu en dos ocasiones, pero recientemente se vio envuelto en una disputa legal.

Y es que se hizo pública una denuncia que recibió Luis Zubeldía, proveniente de Ecuador. El documento ingresado al Complejo Judicial Norte de Quito fue iniciado por el Presidente vitalicio de Independiente del Valle, Michel Deller. El foco de la denuncia de Deller a Zubeldía tiene que ver con unas “declaraciones ofensivas” por parte del entrenador argentino.

Michel Deller, Presidente de Independiente del Valle, demandó a Zubeldía.

Las mismas se dieron en el contexto de una entrevista que Zubeldía brindó en el canal de YouTube del periodista Juan Pablo Varsky, Clank!, en las que recordó su paso por el fútbol ecuatoriano y tildó a Independiente del Valle de “estar muy fuerte con la Federación y con los árbitros”.

Por qué demandaron a Zubeldía desde Independiente del Valle

La declaración en cuestión que le ganó la demanda fue la siguiente: “Hay un penal que me cobran allá por 2013. Se decía que Independiente del Valle estaba muy fuerte con la Federación, con los árbitros. Deller es un tipo muy militante. Yo había escuchado que ese árbitro tenía una empresa de catering y.. ¿A quién abastecía? ¡A las empresas de Deller! Y bueno… hasta el día de hoy sigue igual“.

El documento de la denuncia.

La declaración es un tanto vaga, puesto que en 2013 Zubeldía estaba dirigiendo a Racing en la Argentina. No obstante, por lo que puede referirse a su paso por la U de Quito, donde estuvo desde comienzos del 2014 a finales del 2015, o bien su paso previo por el Barcelona de Ecuador, al que dirigió por apenas 9 partidos, desde julio del 2011 a abril del 2012.

En cualquier caso, Zubeldía ahora es esclavo de sus palabras y deberá enfrentar las acciones legales iniciadas en Ecuador contra él por parte de Deller, en un proceso que estará en manos del Complejo Judicial Norte de Quito.