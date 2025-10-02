Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Días después de convertirse en entrenador de Fluminense, Luis Zubeldía recibió una denuncia judicial desde Ecuador

El entrenador argentino fue denunciado por sus dichos sobre Independiente del Valle en una entrevista.

Por Germán Celsan

Luis Zubeldía, denunciado en Ecuador
© GettyLuis Zubeldía, denunciado en Ecuador

La eliminación de Fluminense de la Copa Sudamericana contra Lanús llevó a la decisión de Renato Gaúcho de dejar el club brasileño. Su lugar fue rápidamente ocupado, curiosamente, por un histórico del granate, Luis Zubeldía. El entrenador argentino, de último paso por el San Pablo de Brasil, ya dirigió al Flu en dos ocasiones, pero recientemente se vio envuelto en una disputa legal.

Y es que se hizo pública una denuncia que recibió Luis Zubeldía, proveniente de Ecuador. El documento ingresado al Complejo Judicial Norte de Quito fue iniciado por el Presidente vitalicio de Independiente del Valle, Michel Deller. El foco de la denuncia de Deller a Zubeldía tiene que ver con unas “declaraciones ofensivas” por parte del entrenador argentino.

Michel Deller, Presidente de Independiente del Valle, demandó a Zubeldía.

Michel Deller, Presidente de Independiente del Valle, demandó a Zubeldía.

Las mismas se dieron en el contexto de una entrevista que Zubeldía brindó en el canal de YouTube del periodista Juan Pablo Varsky, Clank!, en las que recordó su paso por el fútbol ecuatoriano y tildó a Independiente del Valle de “estar muy fuerte con la Federación y con los árbitros”.

Por qué demandaron a Zubeldía desde Independiente del Valle

La declaración en cuestión que le ganó la demanda fue la siguiente: “Hay un penal que me cobran allá por 2013. Se decía que Independiente del Valle estaba muy fuerte con la Federación, con los árbitros. Deller es un tipo muy militante. Yo había escuchado que ese árbitro tenía una empresa de catering y.. ¿A quién abastecía? ¡A las empresas de Deller! Y bueno… hasta el día de hoy sigue igual.

El documento de la denuncia.

El documento de la denuncia.

Publicidad

La declaración es un tanto vaga, puesto que en 2013 Zubeldía estaba dirigiendo a Racing en la Argentina. No obstante, por lo que puede referirse a su paso por la U de Quito, donde estuvo desde comienzos del 2014 a finales del 2015, o bien su paso previo por el Barcelona de Ecuador, al que dirigió por apenas 9 partidos, desde julio del 2011 a abril del 2012.

En cualquier caso, Zubeldía ahora es esclavo de sus palabras y deberá enfrentar las acciones legales iniciadas en Ecuador contra él por parte de Deller, en un proceso que estará en manos del Complejo Judicial Norte de Quito.

germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gracias a Simeone, Julián Álvarez puede ser nuestro Messi en el próximo Mundial

ggrova
german garcía grova

Se acabó la novela: Ian Subiabre renovará con River y jugará el Mundial sub 20

Lee también
Mastantuono generó el penal y marcó el tercero para que River lo dé vuelta
Copa Libertadores

Mastantuono generó el penal y marcó el tercero para que River lo dé vuelta

Qué pasa si River gana, empata o pierde con Independiente del Valle por la Copa Libertadores
Copa Libertadores

Qué pasa si River gana, empata o pierde con Independiente del Valle por la Copa Libertadores

River goleó 6-2 a Independiente del Valle y avanzó a los octavos de final de la Copa Libertadores
River Plate

River goleó 6-2 a Independiente del Valle y avanzó a los octavos de final de la Copa Libertadores

La dura crítica de Mariano Closs a River: “Por más bolsillo y billetera, no sé si incorporó bien”
River Plate

La dura crítica de Mariano Closs a River: “Por más bolsillo y billetera, no sé si incorporó bien”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo