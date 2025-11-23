El Fútbol Argentino pudo y puede sufrir todas las crisis imaginables. Aun así, no pierde el atractivo y aprecio de los espectadores del mundo. De modo tal, que el Boca – River sigue siendo considerado el duelo de equipos antagónicos por excelencia, por encima de los grandes duelos de gigantes entre clubes europeos.

Y el reconocimiento es semejante que en el día del Inter vs. Milan que se disputará en el Estadio Giuseppe Meazza de San Siro por la jornada 12 de la Serie A, hubo tiempo y espacio para compararlo con el Superclásico, que, en definitiva, es el máximo exponente de los derbis (así se le llaman en Europa a los clásicos entre clubes de una misma ciudad) en el planeta.

Fue la Gazzetta dello Sport, medio deportivo de mayor alcance en Italia, que le dedicó una de las publicaciones principales de su edición del 23 de noviembre al Superclásico. ”¿Los mejores derbis del mundo? Milán tiene la mayor audiencia, Madrid el más sociable, pero Buenos Aires…”, se lee en el título, que ya anticipa la resonancia que tiene para el medio citado el duelo entre xeneizes y millonarios.

”Inter de Milán, Boca-River, Real Madrid-Atlético, Borussia-Schalke, City-United y… Descubramos quién tiene más espectadores, quién tiene más seguidores y quién se ha enfrentado a sus rivales en el extranjero. ¿Cuál es tu favorito?”, describe la bajada del artículo que se basó en explicar los aspectos en los que más se destaca cada uno. El de mayor convocatoria por la capacidad de sus estadios, el que más seguidores acumula en redes sociales con las cuentas de ambos equipos y el más espectacular. En esta última clasificación es en la que entra el partido más importante del Fútbol Argentino.

”Es difícil superar al derbi de Buenos Aires en coreografía, narrativa y tensión. Lo tiene todo: colores, estadios, banderas, maldiciones, leyendas, grandes jugadores, todo con la singular manera argentina de vivir el fútbol”, describe el portal italiano.

Además, añade: ”A veces, Boca y River Plate han ido aún más lejos, y paradójicamente, el partido más famoso de la era moderna es el partido de vuelta de la final de la Libertadores 2018, disputado en Madrid, a 10.000 kilómetros de la Bombonera y el Monumental”.

Y para entender la magnitud de lo que significa el Boca – River en el mundo, la Gazzetta dello Sport, cerró: ”Si nos fijamos en la calidad del partido, Milán, Madrid y Buenos Aires tienen algo más que todos los demás: fueron partidos decisivos, incluso a nivel internacional”.

Inter de Milán intenterá extender su paternidad sobre el Milan a 10 partidos

El Inter de Milán buscará extender su diferencia sobre el Milan a 10 partidos este domingo 23 de noviembre. Hasta entonces, en toda la historia, incluyendo competiciones locales e internacionales, los Nerazzurri y los Rossoneri se midieron en 244 partidos, repartiéndose en 91 y 82 victorias por lado y 71 empates.

Vale mencionar que el Inter hace 5 derbis que no gana (3 derrotas y 2 empates). El último fue 2 a 1 el 22 de abril de 2024.

