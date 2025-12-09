La Copa Argentina hizo oficial la lista de participantes de la edición 2026: las llamativas ausencias

Todavía está fresco el sorpresivo e histórico título de Independiente Rivadavia de Mendoza en el marco de la edición 2025 de la Copa Argentina. Sin embargo, todos y cada uno de los combinados participantes de la temporada 2026 del propio certamen doméstico ya se encuentran calentando motores para lo que se avecina.

En medio de ese panorama, en las últimas horas, la propia Copa Argentina, por intermedio de sus canales oficiales, hizo oficial el listado con todos y cada uno de los participantes de la edición 2026 del torneo. De esta manera, se confirmaron todos los clasificados, teniendo en cuenta que ya no hay cupos disponibles para la competición en cuestión.

Naturalmente, todos los equipos de la máxima categoría del fútbol local participarán de la Copa Argentina 2026. Paralelamente, la Primera Nacional contará con 15 representantes, mientras que habrá 10 del Torneo Federal, 5 de la Primera B Metropolitana y otros 4 de la Primera C. Es decir, un total de 64 combinados.

Bajo esa órbita, varios equipos de suma importante se quedaron, por un motivo u otro, sin la posibilidad de disputar la próxima edición de la Copa Argentina. Ninguno de la Liga Profesional de Fútbol, pero sí varios que militan actualmente en la segunda división y que cuentan con una destacada historia y con un masivo apoyo popular.

Los equipos que disputaron la Primera Nacional 2025 que no estarán en la Copa Argentina 2026 son: All Boys, Almagro, Almirante Brown, Atlético Güemes, Central Norte, Chacarita Juniors, Colegiales, Racing de Córdoba, Ferro Carril Oeste, Los Andes, Quilmes, Arsenal, Alvarado, Defensores de Belgrano, Patronato, Nueva Chicago, San Telmo, Mitre, Colón de Santa Fe, Talleres (RE) y Defensores Unidos.

Los clasificados de la Liga Profesional

Los clasificados de la Primera Nacional

Los clasificados del Torneo Federal

Los clasificados de la B Metropolitana

Los clasificados de la Primera C