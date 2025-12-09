Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Argentina

La Copa Argentina hizo oficial la lista de participantes de la edición 2026: las llamativas ausencias

El certamen doméstico publicó el listado de todos y cada uno de los equipos que formarán parte de la siguiente temporada.

Por Gabriel Casazza

Seguí a Bolavip en Google!
La Copa Argentina aguarda por su nueva edición.
© Copa ArgentinaLa Copa Argentina aguarda por su nueva edición.

Todavía está fresco el sorpresivo e histórico título de Independiente Rivadavia de Mendoza en el marco de la edición 2025 de la Copa Argentina. Sin embargo, todos y cada uno de los combinados participantes de la temporada 2026 del propio certamen doméstico ya se encuentran calentando motores para lo que se avecina.

En medio de ese panorama, en las últimas horas, la propia Copa Argentina, por intermedio de sus canales oficiales, hizo oficial el listado con todos y cada uno de los participantes de la edición 2026 del torneo. De esta manera, se confirmaron todos los clasificados, teniendo en cuenta que ya no hay cupos disponibles para la competición en cuestión.

Naturalmente, todos los equipos de la máxima categoría del fútbol local participarán de la Copa Argentina 2026. Paralelamente, la Primera Nacional contará con 15 representantes, mientras que habrá 10 del Torneo Federal, 5 de la Primera B Metropolitana y otros 4 de la Primera C. Es decir, un total de 64 combinados.

Bajo esa órbita, varios equipos de suma importante se quedaron, por un motivo u otro, sin la posibilidad de disputar la próxima edición de la Copa Argentina. Ninguno de la Liga Profesional de Fútbol, pero sí varios que militan actualmente en la segunda división y que cuentan con una destacada historia y con un masivo apoyo popular.

Los equipos que disputaron la Primera Nacional 2025 que no estarán en la Copa Argentina 2026 son: All Boys, Almagro, Almirante Brown, Atlético Güemes, Central Norte, Chacarita Juniors, Colegiales, Racing de Córdoba, Ferro Carril Oeste, Los Andes, Quilmes, Arsenal, Alvarado, Defensores de Belgrano, Patronato, Nueva Chicago, San Telmo, Mitre, Colón de Santa Fe, Talleres (RE) y Defensores Unidos.

Los clasificados de la Liga Profesional

(Foto: Copa Argentina)

(Foto: Copa Argentina)

Publicidad
Lionel Messi fue elegido como el MVP de la MLS tras ser campeón con Inter Miami

ver también

Lionel Messi fue elegido como el MVP de la MLS tras ser campeón con Inter Miami

Los clasificados de la Primera Nacional

(Foto: Copa Argentina)

(Foto: Copa Argentina)

Los clasificados del Torneo Federal

(Foto: Copa Argentina)

(Foto: Copa Argentina)

Los clasificados de la B Metropolitana

(Foto: Copa Argentina)

(Foto: Copa Argentina)

Publicidad

Los clasificados de la Primera C

(Foto: Copa Argentina)

(Foto: Copa Argentina)

gabriel casazza
Gabriel Casazza

    Palabra autorizada

    star journalists block logo mobile
    jpasman
    toti pasman

    Paredes mejoró a Boca, pero yo esperaba mucho más de él: demostró que no es Messi y que solo no gana campeonatos

    ggrova
    german garcía grova

    Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

    Lee también
    Emotivo momento en Boca: Fabra se despidió entre lágrimas tras 10 años y 8 títulos
    Boca Juniors

    Emotivo momento en Boca: Fabra se despidió entre lágrimas tras 10 años y 8 títulos

    River no avanzará por Amaro, Gondou ni Román Vega
    River Plate

    River no avanzará por Amaro, Gondou ni Román Vega

    Fuerte denuncia a Gianni Infantino por sus acciones con Donald Trump durante el sorteo del Mundial 2026
    Mundial 2026

    Fuerte denuncia a Gianni Infantino por sus acciones con Donald Trump durante el sorteo del Mundial 2026

    El gol de Julián Álvarez en PSV vs. Atlético de Madrid por Champions League
    Champions League

    El gol de Julián Álvarez en PSV vs. Atlético de Madrid por Champions League

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    compliance-1

    EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

    EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
    Better Collective Logo