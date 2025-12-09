Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

La reciente frase de Miguel Merentiel que apaga los rumores de su posible salida de Boca

El uruguayo anticipó lo que sucederá con su futuro en una reciente entrevista que brindó en Boca Predio.

Por Lautaro Tiburzio

Seguí a Bolavip en Google!
Miguel Merentiel, delantero de Boca.
© GettyMiguel Merentiel, delantero de Boca.

Terminó el año para Boca luego de la agónica eliminación a manos de Racing en las semifinales del Torneo Clausura, culminando así un año más sin títulos y con más incertidumbres que certezas sobre el cierre de temporada. Tal como sucede en la culminación de cada año, en Brandsen 805 comenzaron los preparativos referidos al rearmado del plantel y en las últimas horas los rumores más contundentes retumbaron puertas adentro.

Uno de los más fuertes es el que trascendió respecto a la continuidad de Miguel Merentiel. Desde la derrota contra Racing, varios portales mencionaron que el uruguayo podría abandonar el equipo de la Ribera en busca de un nuevo desafío para su carrera a partir de enero del 2026.

Sin embargo, según pudo saber BOLAVIP, la realidad indica que el actual subcapitán de Boca no tiene intenciones de salir y desde el club no le manifestaron intención alguna sobre su futuro. Es cierto que, en el plantel actual xeneize, no hay jugadores intransferibles, pero para marcharse deberán llegar o acercar propuestas concretas a las oficinas de Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado.

De hecho, hace exactamente un mes, luego del triunfo ante River que lo tuvo como protagonista, Miguel Merentiel habló acerca de su futuro y dejó una frase contundente en rueda de prensa. “Estoy muy feliz acá, siempre se lo transmito a todo el mundo. Mi deseo es quedarme acá“, manifestó el ex Palmeiras, descartando incluso potenciales intereses desde Europa.

Así las cosas, con esta reciente frase del charrúa, el Mundo Boca puede seguir soñando en conservar a su delantero y máximo goleador del año para el 2026. A menos que, lógicamente, llegue una oferta irrechazable para todas las partes.

Tweet placeholder
Publicidad

Los números de Miguel Merentiel en Boca

¿Se va? La decisión que tomó Juan Román Riquelme con Claudio Úbeda tras la eliminación de Boca

ver también

¿Se va? La decisión que tomó Juan Román Riquelme con Claudio Úbeda tras la eliminación de Boca

Contando su goles más recientes ante River en el último Superclásico y ante Talleres en los playoffs del Clausura, el uruguayo lleva un total de 143 partidos con la camiseta de Boca, en los que anotó 50 goles y dio 16 asistencias.

Merentiel entró al top 30 goleadores históricos de Boca

#JUGADORGOLESPARTIDOSPROMEDIO
1Martín Palermo2364040,58
2Roberto Cherro2233050,73
3Francisco Varallo1942220,87
4Domingo Tarasconi1922360,81
5Jaime Sarlanga1292200,59
6Mario Boyé1232280,54
7Delfín Benítez Cáceres1141760,65
8Pedro Fournol Calomino992260,44
9Pío Corcuera971870,52
10Carlos Tevez942790,34
11Juan Román Riquelme903880,23
12Sergio Martínez861670,51
13Guillermo Barros Schelotto863000,29
14Alfredo Graciani832500,33
15Rodrigo Palacio821850,44
16Osvaldo Potente811950,42
17Angel Clemente Rojas792220,36
18Diego Latorre772420,32
19Paulo Valentim711110,64
20Darío Benedetto711720,41
21Hugo Curioni681350,50
22Ricardo Gareca641330,48
23Jorge Alberto Comas631260,50
24Alfredo Hugo Rojas561240,45
25Ernesto Mastrángelo561340,42
26José Borello51890,57
27Miguel Merentiel501430,35
28Marcelo Delgado501930,26
lautaro tiburzio
Lautaro Tiburzio

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Paredes mejoró a Boca, pero yo esperaba mucho más de él: demostró que no es Messi y que solo no gana campeonatos

ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

Lee también
Emotivo momento en Boca: Fabra se despidió entre lágrimas tras 10 años y 8 títulos
Boca Juniors

Emotivo momento en Boca: Fabra se despidió entre lágrimas tras 10 años y 8 títulos

River no avanzará por Amaro, Gondou ni Román Vega
River Plate

River no avanzará por Amaro, Gondou ni Román Vega

Fuerte denuncia a Gianni Infantino por sus acciones con Donald Trump durante el sorteo del Mundial 2026
Mundial 2026

Fuerte denuncia a Gianni Infantino por sus acciones con Donald Trump durante el sorteo del Mundial 2026

El gol de Julián Álvarez en PSV vs. Atlético de Madrid por Champions League
Champions League

El gol de Julián Álvarez en PSV vs. Atlético de Madrid por Champions League

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo