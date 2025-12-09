La reciente frase de Miguel Merentiel que apaga los rumores de su posible salida de Boca

Terminó el año para Boca luego de la agónica eliminación a manos de Racing en las semifinales del Torneo Clausura, culminando así un año más sin títulos y con más incertidumbres que certezas sobre el cierre de temporada. Tal como sucede en la culminación de cada año, en Brandsen 805 comenzaron los preparativos referidos al rearmado del plantel y en las últimas horas los rumores más contundentes retumbaron puertas adentro.

Uno de los más fuertes es el que trascendió respecto a la continuidad de Miguel Merentiel. Desde la derrota contra Racing, varios portales mencionaron que el uruguayo podría abandonar el equipo de la Ribera en busca de un nuevo desafío para su carrera a partir de enero del 2026.

Sin embargo, según pudo saber BOLAVIP, la realidad indica que el actual subcapitán de Boca no tiene intenciones de salir y desde el club no le manifestaron intención alguna sobre su futuro. Es cierto que, en el plantel actual xeneize, no hay jugadores intransferibles, pero para marcharse deberán llegar o acercar propuestas concretas a las oficinas de Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado.

De hecho, hace exactamente un mes, luego del triunfo ante River que lo tuvo como protagonista, Miguel Merentiel habló acerca de su futuro y dejó una frase contundente en rueda de prensa. “Estoy muy feliz acá, siempre se lo transmito a todo el mundo. Mi deseo es quedarme acá“, manifestó el ex Palmeiras, descartando incluso potenciales intereses desde Europa.

Así las cosas, con esta reciente frase del charrúa, el Mundo Boca puede seguir soñando en conservar a su delantero y máximo goleador del año para el 2026. A menos que, lógicamente, llegue una oferta irrechazable para todas las partes.

Los números de Miguel Merentiel en Boca

Contando su goles más recientes ante River en el último Superclásico y ante Talleres en los playoffs del Clausura, el uruguayo lleva un total de 143 partidos con la camiseta de Boca, en los que anotó 50 goles y dio 16 asistencias.

Merentiel entró al top 30 goleadores históricos de Boca