Cuándo y dónde se juega la final del Torneo Clausura 2025 entre Racing y Estudiantes

El Torneo Clausura ya conoce a los dos equipos que irán en búsqueda de la corona. Este lunes, Estudiantes de La Plata se impuso por 1-0 sobre Gimnasia en el Clásico y se ganó el derecho a disputar la gran final ante Racing, que viene de eliminar a Boca en la Bombonera. Así, la Academia y el Pincha definirán el título en un partido único con sede ya confirmada.

El encuentro decisivo se llevará a cabo el próximo sábado 13 de diciembre en el Estadio Único Madre de Ciudades, ubicado en Santiago del Estero. Si bien la fecha y el lugar están sellados, el horario aún resta definirse.

Dada la época del año y las altas temperaturas de la provincia, se baraja que el inicio sea nocturno, a partir de las 19:00. Incluso se especuló con la opción de las 22:00, aunque se confirmará a la brevedad.

El camino de Racing y Estudiantes hasta la final

Racing llega a esta instancia envalentonado, atravesando una gran racha en este segundo semestre. La Academia ostenta un invicto de 12 partidos en competencias domésticas y se plantó en la final con autoridad, luego de vencer a River (3-2) en octavos y de superar a Tigre por penales en cuartos. El triunfo 1-0 ante Boca fue el golpe para quedar a un paso de volver a gritar campeón, algo que no consigue desde 2019.

Por el lado de Estudiantes, el camino fue diametralmente opuesto, pero igual de contundente. El Pincha clasificó a playoffs por la ventana, siendo el peor clasificado de la Zona A. Sin embargo, a partir de octavos, se convirtió en un equipo sumamente sólido y duro, llegando a la final con la valla invicta en toda la fase eliminatoria.

El equipo de Eduardo Domínguez dio el golpe en Arroyito al eliminar al candidato Rosario Central (1-0) y luego venció a Central Córdoba (1-0). La victoria ante Gimnasia en el Bosque fue uno de los Clásicos platenses más importantes de la historia. Estudiantes, con su solidez defensiva, se encuentra ahora a un partido de volver a consagrarse campeón del fútbol argentino.

Publicidad

Publicidad

Datos clave