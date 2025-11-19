Este martes 18 de noviembre todo Escocia vivió una jornada sumamente especial. Es que en el Hampden Park de Glasgow recibió a Dinamarca por la última jornada del Grupo C de las Eliminatorias de la UEFA. Ambos llegaban con chances de quedarse con el cupo directo a la Copa del Mundo, por lo que el duelo se disputó bajo un verdadero clima de final.

Lo cierto es que al combinado que comanda Steve Clarke y que tiene como máxima figura a Scott McTominay, futbolista del Napoli (dato nada menor en la historia de este artículo), solo le servía ganar. Y así lo hacía hasta los 82 minutos, cuando llegó el empate 2 a 2 por parte de Patrick Dorgu.

No obstante, en medio de una tensión total, consiguió la diferencia necesaria con dos tantos en el tercer y octavo minuto del tiempo agregado, lo que provocó que se desatara la locura total por las calles de la capital escocesa, pues volverán a participar de la cita internacional tras 28 años (su última asistencia fue en Francia 1998).

La euforia era palpable, pero en ese contexto de celebración global, un detalle capturó poderosamente la atención. Se trataba de las numerosas banderas, estandartes e insignias alusivas a Diego Armando Maradona que el grupo de hinchas escoceses más radical, la Tartan Army, desplegó en el contexto del crucial partido contra Dinamarca. Esta inesperada muestra de devoción se hizo viral, viéndose en la previa, durante el juego y tras el pitido final.

Las banderas desplegadas por la Tartan Army en el Escocia vs. Dinamarca.

Pero esta masiva exposición no fue un simple tributo como los que Pelusa suele recibir constantemente en todo el mundo. Detrás de este fenómeno se esconde una historia que ya suma dos décadas y que cuyo protagonista principal es Alejandro Verón, uno de los dos fundadores de la Iglesia Maradoniana.

Publicidad

Publicidad

Corría el año 2005 y la organización en honor a Diego estaba en su máximo esplendor. Los pedidos de entrevistas, en un entonces en el que las comunicaciones no contaban con la facilidad de las redes sociales, les llegaban de cualquier parte del planeta. Hasta que un día recibieron una solicitud tan especial como particular, escrita en un claro tono anglosajón.

ver también ¡Atento Lionel Scaloni! A Argentina le pueden tocar 2 de estas selecciones de Europa en su grupo del Mundial 2026

ver también ¿Imbatible? El temible dato de España que observa Lionel Scaloni de cara a la Fnalissima

”Era una época que lo único que faltaba era que saliéramos en Utilísima Satelital. Fue después de la segunda Navidad (Maradoniana). Era novedoso, muchos venían de curiosos o nos llamaban para preguntarnos si estábamos locos o si habíamos tomado alguna sustancia. Hicimos laburos para la BBC, para la TV francesa, la TV de Alemania y un día contestando mails me entra un correo electrónico escrito en inglés. No nos sorprendía ya tanto eso, pero sí lo que me llamó la atención es que era de uno de los capos de la Tartan Army, la Barrabrava de Escocia”, le cuenta Alejandro Verón a BOLAVIP.

Y lo mejor de la historia lo empieza a narrar ahora: ”En el mail nos felicitaba por la locura y el homenaje que le habíamos hecho a Maradona. Y que ellos estaban totalmente de acuerdo porque lo amaban a Diego y, como habían visto los carnets de la Iglesia Maradoniana que le entregamos a figuras como Ronaldinho o Gary Lineker, nos pedían autorización para imprimir 500 carnets de la iglesia y repartírselo a los locos de la barra”.

Publicidad

Publicidad

Pero el relato no termina ahí. Verón comenta que se volvió ”loco” cuando en redes vio nuevamente las banderas con la imagen del Diego y la leyenda ‘Church of Maradona’. ”Después nos comentaron que se iban a bordear la bandera argentina en la pollera de cada uno de los miembros de la Tartan Army y nos preguntaron si podían hacer una bandera de la Iglesia Maradoniana en homenaje a Diego como si fuera una sede de la iglesia en Escocia. Obviamente que les dijimos que ‘sí’ a todo. Al tiempo me mandó unas fotos de lo que hicieron y las banderas son esas mismas que trascendieron en estas horas”, rememoró.

Asimismo, el fundador de una de las mayores pleitesías que recibió Diego en vida admitió que siguió el partido de Escocia y hasta celebró el tanto que decretó el 4 a 2: ”Ayer hicimos fuerza todos por Escocia y el cuarto gol de mitad de cancha lo gritamos como locos. Porque ellos cada vez que se cruzan con un inglés, en vez de hacerle cualquier seña ofensiva, le hacen el puño que es la mayor humillación que puede tener un inglés, en alusión a la ‘Mano de Dios’. Es una selección que está muy adentro de nuestros corazones, ojalá que nos podamos volver a contactar con ellos”.

Y para cerrar, dejó una frase que es para que en el país del Reino Unido tengan en cuenta: ”¿Hace cuánto que no entraba Escocia a un Mundial? Y ahora que volvieron a salir esas banderas a flote… No fue casualidad, Diego jamás los dejaría a pata”.

Publicidad

Publicidad

En síntesis