La temporada 2025/2026 ya entró en una fase en la que todo lo que pase puede incidir directamente en las decisiones que tomarán los entrenadores en función de confeccionar la nómina de convocados para la Copa del Mundo que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá el año que viene (del 11 de junio al 19 de julio).

Y en el caso puntual de Lionel Scaloni, hace rato que está trabajando en el armado de un grupo que, como principales características, debe mantener o elevar el nivel futbolístico y no resignar la competitividad en pos de mostrarse en Norteamérica con la intención de defender con dientes apretados el título obtenido el 18 de diciembre del 2022 en Qatar.

Desde marzo que la Selección Argentina sabe que va a jugar la Copa Mundial. Con aquel 1 a 0 a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo, la Albiceleste emitió su pasaje para el certamen (de hecho, jugó el Clásico Sudamericano con Brasil sabiendo que ya había cumplido el objetivo. Aun así, pasó por arriba a la Verdeamarela al vencerlo 4 a 1).

Por eso, en las últimas cuatro fechas de las Eliminatorias (Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador) y en los amistosos con Venezuela y Puerto Rico de octubre y en el duelo con Angola del pasado 14 de noviembre, se vieron algunas caras nuevas en diferentes puestos. No obstante, está todo por definir, tanto por nivel a la hora de armar la dicha lista como por imponderables que puedan aparecer en el camino (como una lesión).

De ahí que a seis meses y algunos días de la Copa Mundial asome una nueva opción para el arco de la Scaloneta. El dueño de los tres palos, casi que ni vale la pena aclararlo, es el Dibu Martínez. En tanto que Gerónimo Rulli se perfila para ser la primera opción ante cualquier contratiempo que llegara a surgir con el marplatense.

El tema está en la plaza para el tercer arquero. Walter Benítez, incluido en los últimos llamados, registra solo dos participaciones en la temporada con el Crystal Palace, ambas por la EFL Cup (con Milwall y Liverpool). En tanto que Facundo Cambeses, que tuvo unos minutos con Puerto Rico, no pudo acoplarse para el viaje a Angola, dado que los jugadores del Fútbol Argentino fueron, extraordinariamente, excluidos.

Juan Musso con chances de demostrar que tiene nivel de Selección Argentina

En ese contexto, a Juan Musso le surgió una chance única para demostrarle a Lionel Scaloni que puede ser tenido en cuenta para volver al combinado nacional (la última citación fue en octubre del 2024). Es que Jan Oblak, el guardameta titular del Atlético de Madrid, sufrió una dolencia en una de sus rodillas en el duelo que Eslovenia disputó con Kosovo por la anteúltima fecha de las Eliminatorias de la UEFA para la Copa Mundial. De hecho, por esta causa, se ausentó vs. Suecia (en lugar del futbolista colchonero estuvo Igor Vekić).

Con lo cual, será quien custodie la valla del Atleti vs. Getafe este domingo 23 de noviembre en el Estadio Coliseum contra el Getafe por la fecha 13 de LaLiga. Y no solo eso, el ex Racing también se posiciona con chances de decir presente contra el Inter de Milán el miércoles en el Estadio Metropolitano por la quinta jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/2026.

Es decir, de concretarse su aparición ante el Nerazzurro, Juan Musso igualará la cantidad de participaciones en el presente curso que su competidor principal Walter Benítez. Luego, habrá que ir viendo qué sucede en el resto de la temporada, pero lo cierto es que a casi medio año de la cita global le llegaron cartas con las que puede jugar por un cupo en la planilla que, de momento, tendrá 26 integrantes.

