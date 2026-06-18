El comunicado de la familia Messi para desmentir la muerte de Jorge

En las últimas horas surgieron rumores sobre el deceso del padre de la Pulga, pero la familia negó esa información y pidió prudencia.

Lionel Messi y su familia vivieron horas de máxima tensión. Surgieron rumores periodísticos que indicaban que Jorge Messi, padre de la Pulga, había fallecido. Las versiones fueron falsas y el propio círculo íntimo lo desmintió con un duro comunicado en el cual indican que hay una situación de salud, pero que se está tratando y evoluciona favorablemente.

Fue una situación incómoda para Lionel Messi, que está concentrado en hacer lo mejor posible con la Selección Argentina en el Mundial, La Pulga viene de ser el héroe de la Albiceleste ante Argelia en el debut. Tras marcar el primero de sus tres goles, el 10 se puso a llorar y una vez finalizado el encuentro afirmó que era por una cuestión ajena a lo deportivo.

El comunicado oficial de la familia Messi

“La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta.

Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas

horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de

sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado

una situación estrictamente privada y familiar.

Antonela Roccuzzo, los 3 hijos de Lionel Messi, Celia y Jorge Messi. (Foto: Getty).

La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana

cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto,

cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia

familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni

veraz.

Publicidad

En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad.

La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser

objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable.

Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación

recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la

intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso.

Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y

los canales correspondientes. Gracias por la comprensión“.

Publicidad

El comunicado de la familia Messi.

DATOS CLAVE