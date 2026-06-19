Gonzalo Montiel se lesionó y se pierde el duelo ante Austria: el diagnóstico del jugador de la Selección Argentina

El lateral derecho no estará disponible para la segunda fecha de la fase de grupos. Detalles.

La jornada del viernes comenzó con malas noticias para la Selección Argentina. Gonzalo Montiel sufrió una lesión y quedó descartado para enfrentar a Austria, en lo que será el segundo partido de la Albiceleste en la fase de grupos del Mundial 2026.

Según pudo saber Bolavip, el lateral derecho de River sufrió una distensión en el cuádriceps de la pierna izquierda. De esta manera, el jugador no estará a disposición de Lionel Scaloni para el próximo partido, que tendrá lugar en el Estadio Dallas el próximo lunes.

Con este panorama, quien pica en punta para reemplazar al ex Sevilla es Nahuel Molina Lucero, que viene de sumar 45 minutos en el estreno ante Argelia. Teniendo en cuenta que el del Atlético de Madrid está recién recuperado de un desgarro, Giuliano Simeone puede funcionar como otra variante en ese sector.

Cabe recordar que Montiel fue titular ante Argelia y fue reemplazado en el entretiempo. El objetivo del cuerpo técnico era administrar las cargas de los dos marcadores de punta, teniendo en cuenta que ambos habían llegado tocados de sus respectivos clubes.

Tagliafico, a la par

La buena para Argentina es que Nicolás Tagliafico ya pudo sumarse al grupo y tiene chances de regresar ante Austria. De todas formas, el buen nivel mostrado por Facundo Medina podría enviarlo al banco de suplentes para esta cita, con el objetivo de regular sus cargas físicas.

Los próximos partidos de Argentina en el Mundial 2026

Fecha 2 – Lunes 22 de junio – 14hs – Argentina vs. Austria

Fecha 3 – Sábado 27 de junio – 23hs – Argentina vs. Jordania