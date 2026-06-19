Paraguay y Turquía se enfrentan, este sábado desde la medianoche en el San Francisco Bay Area Stadium, por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Luego de debutar con derrota en el certamen, ante Estados Unidos y Australia respectivamente, ambos equipos necesitan hacerse con la victoria para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a 16avos de final. El encuentro es transmitido por D Sports.
Paraguay vs. Turquía EN VIVO y ONLINE vía DSports por el Mundial 2026: Minuto a minuto
En un partido trascendental para las aspiraciones de ambos, la Albirroja de Alfaro busca recuperarse de la goleada sufrida en el debut, mientras que los turcos también necesitan levantar cabeza.
COMO LO ADELANTAMOS
Esta es la alineación de Turquía y Paraguay para este partido por el Mundial 2026.
ALINEACIONES CONFIRMADAS AHORA
(4-2-3-1) XI Turquía: Cakir, Kadioglu, Bardacki, Demiral, Muldur, Calhanoglu (C), Yuksek, Yildiz, Guler, Akgun, Akturkoglu.
(4-4-2) XI Paraguay: Gill, Alderete, Alonso, Caceres, Cubas, Gomez, Galarza, G. Gomez (C), Pitta.
ASÍ SE VIVE ANTES DEL PARTIDO
En las afueras del estadio de la Bahía de San Francisco, se vive la previa del decisivo duelo de fase de grupos que enfrentará esta noche a las selecciones de Paraguay y Turquía.
Desde las inmediaciones del estadio de la Bahía de San Francisco, donde esta noche Paraguay enfrentará a Turquía en un partido determinante por la fase de grupos.El ambiente comienza a tomar temperatura con el arribo de los aficionados y todos los preparativos prácticamente… pic.twitter.com/6xiTw89CAW — Última Hora (@UltimaHoracom) June 20, 2026
EL CONTINENTE JUNTO
En las horas previas al encuentro contra Turquía, un ciudadano colombiano se presentó para expresar su respaldo a la selección de Paraguay.
#MundialxABC | SUDAMÉRICA UNIDAUn colombiano llegó para enviar el apoyo a Paraguay en la previa del partido ante Turquia EN VIVO YOUTUBE https://t.co/WzXESzuKDs pic.twitter.com/9tdtYZ1Ef5 — ABC Deportes (@ABCDeportes) June 19, 2026
BREVE HISTORIAL ENTRE AMBOS
A nivel de selecciones mayores, Paraguay y Turquía registran un único enfrentamiento en su historia. Este encuentro tuvo lugar en 1995 durante la Copa Centenario celebrada en Chile, certamen en el que la Albirroja se consagró campeona bajo la dirección técnica del húngaro Ladislao Kubala.
UN PARTIDO DONDE SE JUEGAN TODO
Tras sus respectivas derrotas en la jornada inicial, tanto Turquía como Paraguay afrontan este encuentro bajo una gran presión. La urgencia de ambos por puntuar para mantenerse en la competición podría propiciar un juego más abierto, escenario donde Turquía buscaría aprovechar su capacidad ofensiva para adelantarse en el marcador.
BIENVENIDOS TODOS A ESTE PARTIDO
En instantes tendremos el minuto a minuto entre Turquía vs Paraguay. Correspondiente al Mundial 2026.