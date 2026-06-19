Paraguay vs. Turquía EN VIVO y ONLINE vía DSports por el Mundial 2026: Minuto a minuto

En un partido trascendental para las aspiraciones de ambos, la Albirroja de Alfaro busca recuperarse de la goleada sufrida en el debut, mientras que los turcos también necesitan levantar cabeza.

Paraguay y Turquía se enfrentan, este sábado desde la medianoche en el San Francisco Bay Area Stadium, por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Luego de debutar con derrota en el certamen, ante Estados Unidos y Australia respectivamente, ambos equipos necesitan hacerse con la victoria para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a 16avos de final. El encuentro es transmitido por D Sports.