Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Tras irse de Boca al Mundial Sub 20, Milton Delgado habló de su falta de minutos con Miguel Ángel Russo: “No me está tocando jugar”

Desde Chile, el mediocampista habló de la escasa continuidad que tiene con Miguel tras haber sido un pilar clave del ciclo Gago.

Por Joaquín Alis

Qué dijo Milton Delgado sobre su falta de minutos en el Boca de Russo
© BocaQué dijo Milton Delgado sobre su falta de minutos en el Boca de Russo

Con escasa continuidad en Boca, Milton Delgado viajó con la Selección Argentina y sumará minutos en el Mundial Sub 20. El mediocampista, que supo ser una pieza indiscutida con Fernando Gago de entrenador, perdió terreno con Miguel Ángel Russo, incluso antes del arribo de Leandro Paredes. Desde Chile, el joven se pronunció sobre su situación en el club.

Ahora no me está tocando jugar, pero me preparo y entreno siempre para estar listo si el técnico me necesita. Entrenándome para sumar minutos“, fue la primera respuesta del volante central sobre el poco rodaje que le vienen dando desde el inicio del segundo semestre.

Lejos de meterse en polémicas, el futbolista de 20 años mostró madurez y tranquilidad pese al terreno perdido en Primera División: “Antes me tocó jugar y ahora no tanto, pero respeto la decisión del técnico. Sigo entrenando para estar preparado cuando me toque“.

Los pocos minutos de Delgado con Russo

Una de las primeras decisiones fuertes de Russo en su tercer ciclo fue considerar a Rodrigo Battaglia como volante central y ya no más como defensor. En el Mundial de Clubes, el DT armó un medio con el ex-Mineiro y Ander Herrera. Luego de la tempranera lesión del español, el estratega decidió reemplazarlo con Tomás Belmonte. De esta manera, Delgado se fue de Estados Unidos sin minutos.

En el arranque del Clausura, el chico sumó apenas un minuto ante Argentinos Juniors y luego se quedó en el banco ante Unión. La racha sin triunfos obligó a Miguel a cambiar y el juvenil pasó de no jugar a sumar 90 minutos en la derrota ante Huracán. Fue su única titularidad en el ciclo.

Tras aquella caída ante el Globo, Delgado apenas jugó 15′ ante Racing y 2′ ante Banfield. Ante Independiente Rivadavia, Aldosivi y Atlético Tucumán (Copa Argentina) se quedó en el banco. Luego se fue a la Selección.

Publicidad

A qué hora juega Argentina ante Cuba por el Mundial sub 20 y dónde verlo

El puntapié inicial para la Selección Argentina ante Cuba está pautado para el domingo 28 de septiembre a las 20, horario que tendrá también el compromiso entre Brasil, una de las candidatas, y México. Italia y Australia, los dos equipos restantes del grupo albiceleste, jugarán a las 17:00 del mismo domingo. Todo se podrá ver por DSports y Telefé.

Tarjeta verde: el innovador cambio del VAR que la FIFA aplicará en el Mundial Sub 20

ver también

Tarjeta verde: el innovador cambio del VAR que la FIFA aplicará en el Mundial Sub 20

Alarma en Boca: el titular que se lesionó en la práctica y está descartado para enfrentar a Defensa por el Torneo Clausura

ver también

Alarma en Boca: el titular que se lesionó en la práctica y está descartado para enfrentar a Defensa por el Torneo Clausura

joaquín alis
Joaquín Alis

    Palabra autorizada

    star journalists block logo mobile
    jpasman
    toti pasman

    "River pierde la serie en el Monumental, pero el principal responsable de la eliminación con Palmeiras es Marcos Acuña"

    ggrova
    german garcía grova

    Subiabre y Leonel Jaime rechazaron renovar su contrato con River y no jugarán ante Atlético Tucumán

    mgrosman
    chicho grosman

    El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

    Lee también
    A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1
    FÓRMULA 1

    A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1

    La advertencia de Agustín Rossi a Racing tras clasificar a Flamengo
    Boca Juniors

    La advertencia de Agustín Rossi a Racing tras clasificar a Flamengo

    Conmoción en el mundo del fútbol: se retira Sergio Busquets
    Fútbol Internacional

    Conmoción en el mundo del fútbol: se retira Sergio Busquets

    Racing contra Flamengo: días y horarios de los partidos por las semifinales
    Copa Libertadores

    Racing contra Flamengo: días y horarios de los partidos por las semifinales

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    compliance-1

    EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

    Better Collective Logo