Tras irse de Boca al Mundial Sub 20, Milton Delgado habló de su falta de minutos con Miguel Ángel Russo: “No me está tocando jugar”

Con escasa continuidad en Boca, Milton Delgado viajó con la Selección Argentina y sumará minutos en el Mundial Sub 20. El mediocampista, que supo ser una pieza indiscutida con Fernando Gago de entrenador, perdió terreno con Miguel Ángel Russo, incluso antes del arribo de Leandro Paredes. Desde Chile, el joven se pronunció sobre su situación en el club.

“Ahora no me está tocando jugar, pero me preparo y entreno siempre para estar listo si el técnico me necesita. Entrenándome para sumar minutos“, fue la primera respuesta del volante central sobre el poco rodaje que le vienen dando desde el inicio del segundo semestre.

Lejos de meterse en polémicas, el futbolista de 20 años mostró madurez y tranquilidad pese al terreno perdido en Primera División: “Antes me tocó jugar y ahora no tanto, pero respeto la decisión del técnico. Sigo entrenando para estar preparado cuando me toque“.

Los pocos minutos de Delgado con Russo

Una de las primeras decisiones fuertes de Russo en su tercer ciclo fue considerar a Rodrigo Battaglia como volante central y ya no más como defensor. En el Mundial de Clubes, el DT armó un medio con el ex-Mineiro y Ander Herrera. Luego de la tempranera lesión del español, el estratega decidió reemplazarlo con Tomás Belmonte. De esta manera, Delgado se fue de Estados Unidos sin minutos.

En el arranque del Clausura, el chico sumó apenas un minuto ante Argentinos Juniors y luego se quedó en el banco ante Unión. La racha sin triunfos obligó a Miguel a cambiar y el juvenil pasó de no jugar a sumar 90 minutos en la derrota ante Huracán. Fue su única titularidad en el ciclo.

Tras aquella caída ante el Globo, Delgado apenas jugó 15′ ante Racing y 2′ ante Banfield. Ante Independiente Rivadavia, Aldosivi y Atlético Tucumán (Copa Argentina) se quedó en el banco. Luego se fue a la Selección.

A qué hora juega Argentina ante Cuba por el Mundial sub 20 y dónde verlo

El puntapié inicial para la Selección Argentina ante Cuba está pautado para el domingo 28 de septiembre a las 20, horario que tendrá también el compromiso entre Brasil, una de las candidatas, y México. Italia y Australia, los dos equipos restantes del grupo albiceleste, jugarán a las 17:00 del mismo domingo. Todo se podrá ver por DSports y Telefé.

