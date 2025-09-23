Tarjeta verde: el innovador cambio del VAR que la FIFA aplicará en el Mundial Sub 20

La FIFA, en pos de realizar cambios que permitan que el fútbol sea lo más justo posible, implementará un nuevo formato del VAR en la Copa Mundial Sub 20 de Chile que se llevará a cabo a partir del sábado 27 de septiembre hasta el 19 de octubre de este año.

Se trata del Football Video Support (FVS), una nueva herramienta que no solo busca agilizar el juego, sino que intenta reducir los costos de implementación en función de que se puede aplicar en los países que, por falta de recursos, aún no pudieron añadir el video análisis.

Además, este sistema, que precisa de menos personal que el VAR tradicional, busca revolucionar el arbitraje al entregar el control de las revisiones a los entrenadores de los equipos. Es decir, a diferencia de lo que se conoció hasta el momento desde la Copa Mundial de Rusia 2018, el FVS permitirá a los directores técnicos solicitar revisiones de jugadas específicas.

Cada equipo tendrá un límite de dos peticiones por partido, que podrán usar para revisar decisiones arbitrales en casos de goles, penales, tarjetas rojas directas o errores de identidad. Para solicitar la revisión, los técnicos deberán mostrar una tarjeta verde al árbitro.

Este método, ya probado en torneos juveniles (como la Copa Juvenil Blue Stars y el Mundial Femenino Sub 20 de Colombia), tiene como objetivo evitar las demoras tan extensas (el principal problema con el que se encontró la FIFA con el VAR) y dar un respiro a los árbitros, según palabras de Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros del organismo que preside Gianni Infantino.

“Es fundamental que los árbitros tengan la oportunidad de participar en torneos con las estrellas del futuro y que podamos realizar más pruebas del FVS, que hasta la fecha ha sido todo un éxito”, comentó el exárbitro italiano.

Publicidad

Publicidad

El calendario de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20

La Selección Argentina que comanda Diego Placente conforma el Grupo D y disputará sus partidos de la primera fase en la sede de Valparaíso. Debutará el domingo 28 de septiembre contra Cuba, luego se medirá el miércoles primero de octubre a Australia y cerrará con Italia el sábado 4 de octubre, todos a disputarse desde las 20:00 horas.

ver también Con dos de Boca, uno de River y un jugador de Scaloni, los convocados de la Selección Argentina para el Mundial de Chile Sub 20