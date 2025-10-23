Compite por el puesto en Real Madrid con Mastantuono y analizó su juego en la previa del clásico con Barcelona: “Viene de otro entorno”

De más está decir que la llegada de Franco Mastantuono a un gigante como Real Madrid acaparó el foco durante el último mercado de pases y estas últimas semanas, a pesar de su corta edad. En ese sentido y en la previa del clásico ante Barcelona de este fin de semana, uno de sus compañeros y competidor por el puesto, rompió el silencio para un análisis de su juego.

Los 45 millones de euros que invirtió el conjunto español para quedarse con la gran figura de River, todavía parecen un monto elevado para un joven de todavía 18 años. Sin embargo, el apoyo que le brindó Xabi Alonso desde un principio y acompañado de constantes titularidades, fue un gran avance para el oriundo de Azul en sus primeros pasos dentro de la complicada elite del fútbol.

Lo cierto es que en los últimos partidos, Mastantuono empezó a perder terreno en la consideración del entrenador, ya no es titular y comenzó a ser suplente. Ahora, en la previa del clásico frente a Barcelona que se jugará este próximo domingo, Brahim Díaz rompió el silencio y se animó a hacer un exhaustivo análisis del juego de Franco, donde dejó frases más que interesantes.

Brahim Diaz y Franco Mastantuono, jugadores de Real Madrid. (Getty Images)

En primer lugar, el nacido en España pero que decidió nacionalizarse para representar a Marruecos, se refirió al contexto que rodea al talentoso argentino. “Viene de un entorno distinto, solo tiene 18 años”, manifestó para dejar bien en claro cuál es su opinión. Pocos segundos más tarde, también agregó: “Tenemos que ayudarlo, pero estamos satisfechos con su desarrollo“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el futbolista europeo amplió su discurso al respecto del prometedor sudamericano que transita su primera estadía en el Viejo Continente. “Estamos deseando que siga mejorando, pero estamos encantados que esté con nosotros”, expresó Díaz a pesar de ser el principal competidor de Mastantuono sobre el sector derecho.

Publicidad

Publicidad

Brahim Diaz, futbolista español nacionalizado marroquí de Real Madrid. (Getty Images)

Cuándo es El Clásico entre Real Madrid y Barcelona

Por la fecha 10 de LaLiga y con el Estadio Santiago Bernabéu como escenario, Real Madrid y Barcelona se enfrentan el próximo domingo 26 de octubre a partir de las 12:15 horas de Argentina. Cabe recordar que el elenco merengue es el líder con 24 puntos, mientras que el conjunto catalán es el escolta con 22 unidades, por lo que podría haber un cambio fuerte en lo más alto de la tabla.