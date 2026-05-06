Leandro Paredes expuso su enojo con Marcelo Weigandt en pleno partido entre Boca y Barcelona

Sobre el final del partido el capitán del Xeneize se molestó con el lateral derecho por un mal centro enviado.

En el marco de la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Conmebol Libertadores, en condición de visitante, Boca perdió 1 a 0 con Barcelona de Ecuador y quedó obligado a ganar los dos compromisos de local para poder avanzar a los octavos de final del certamen.

A lo largo del encuentro, el elenco comandado por Claudio Úbeda tuvo distintas oportunidades para abrir el marcador, pero pagó caro la falta de eficacia en el área rival. Sobre el final del duelo, ocurrió una jugada que generó el enojo de Leandro Paredes con Marcelo Weigandt.

Corrían los 42 minutos de la segunda parte cuando el Xeneize manejaba la pelota cerca del área rival en búsqueda de espacios. Allí, Zeballos armó una buena combinación con Paredes y luego le pasó el balón al ‘Chelo’ Weigandt, que terminó mal la jugada con un centro a la nada misma.

Ante esta definición del lateral derecho, el capitán de Boca se mostró visiblemente molesto y frustrado con su compañero, a tal punto que primero le levantó los brazos para decirle que estaba solo en el borde del área, y luego dejó caer los mismos en una señal de resignación por el resultado.

Miren a Paredes despues de que Weigandt tira ese intento de centro.



Durísimo realmente. pic.twitter.com/XtE6Xq3adp — Joaconel. (@Joaconel) May 6, 2026

Paredes habló tras la derrota de Boca

“Sabíamos que podía ser así. Jugamos en una cancha complicada, con un rival difícil. Hay que pensar en lo que viene, en el fútbol se gana y se pierde”, dijo el capitán del Xeneize en diálogo con la transmisión oficial, minutos después de la derrota de su equipo en Ecuador.

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Siguiendo por la misma línea, hizo una breve autocrítica para explicar por qué el Xeneize no pudo volver a sumar de a tres: “Hicimos un esfuerzo increíble, pero no alcanzó. Creamos un montón, pero si no concretás el rival también juega y golpearon en el momento justo”.

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