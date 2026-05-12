Cómo ver Argentinos vs. Huracán por los cuartos de final del Torneo Apertura: qué canal lo pasa por TV, probables formaciones y a qué hora empieza

Todos los detalles del partido entre el Bicho y el Globo, correspondiente a los cuartos de final del certamen doméstico.

Continúan desarrollándose los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Argentina. En ese contexto, este martes 12 de mayo, Argentinos Juniors y Huracán se encontrarán frente a frente con el estadio Diego Armando Maradona del barrio porteño de La Paternal como testigo y como escenario.

Cabe destacar que el Bicho, anfitrión en este compromiso, viene de dejar en el camino a Lanús en la pasada instancia de octavos de final, también en casa. Los comandados estratégicamente por Nicolás Diez se mostraron superiores al Granate y se impusieron por 2-0 con goles marcados por Francisco Álvarez y Alan Lescano.

Paralelamente, Huracán viene de dar el gran golpe sobre la mesa de los octavos de final del Torneo Apertura. Sucede que el Globo, de la mano de Diego Martínez, eliminó a uno de los principales favoritos como Boca Juniors y en plena Bombonera. Fue triunfo por 3-2 de los de Parque Patricios con doblete de Óscar Romero y gol de Leonardo Gil.

Qué canal pasa Argentinos vs. Huracán

El partido entre Argentinos Juniors y Huracán, correspondiente a los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional, podrá visualizarse, de manera exclusiva, por la pantalla de TNT Sports.

A qué hora se juega Argentinos vs. Huracán

Argentinos Juniors y Huracán se enfrentarán este martes 12 de mayo, desde las 21:30 horas de la República Argentina, en el estadio Diego Armando Maradona.

Probables formaciones de Argentinos y Huracán

ARGENTINOS: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Facundo Jainikoski.

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HURACÁN: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Hugo Nervo, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Lucas Blondel, Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Facundo Kalinger; Leonardo Gil; Jordy Caicedo.

Los árbitros de Argentinos vs. Huracán

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Felipe Viola

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Diego Ceballos

El cuadro de los cuartos de final

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DATOS CLAVE

Argentinos Juniors y Huracán juegan este martes 12 de mayo a las 21:30 horas.

El partido de cuartos de final será transmitido exclusivamente por la pantalla de TNT Sports.

El árbitro Fernando Echenique dirigirá el encuentro en el estadio Diego Armando Maradona.