Valentino Simoni fue descartado por Boca, tardó 4 minutos en meter su primer gol con Gimnasia de Mendoza y los hinchas explotaron

En medio del déficit de centrodelanteros en el Xeneize, el de 21 años abrió la cuenta ante Central Córdoba.

Por Agustín Vetere

Por la primera fecha del Torneo Apertura 2026, Gimnasia de Mendoza debutó este jueves en Primera División como visitante ante Central Córdoba de Santiago del Estero. Pero este partido también atrajo especial atención por parte de los hinchas de Boca Juniors.

Es que dos de las máximas promesas de la Reserva del Xeneize están a préstamo del combinado mendocino y se unieron en el arranque del encuentro para marcar el primero de la noche. Julián Ceballos lanzó el córner y Valentino Simoni conectó de cabeza para el 1-0.

Tweet placeholder

Esta gran acción del goleador de la Reserva de Mariano Herrón, en solo 4 minutos en la máxima categoría del fútbol argentino, generó fuertes reacciones de parte de los hinchas del Xeneize.

Los seguidores del club de la Ribera ventilaron la escasez de centrodelanteros para el debut de este domingo ante Deportivo Riestra. Todo indica que Lucas Janson será titular ante las lesiones de Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez.

“Los mejores son del club. A ver cuándo nos damos cuenta”, disparó uno de los hinchas, que pedía mayor participación de los jugadores de inferiores. Otro, en cambio, apuntó contra el presidente: “Riquelme queriendo traer a Cuello. Estamos a la deriva”.

agustín vetere
Agustín Vetere

