En Canadá, Franco Colapinto redondeó una actuación histórica: la mejor de un argentino en la Fórmula 1 en 44 años

Gran carrera hemos tenido de la Fórmula 1, en el Gran Premio de Canadá, en Montreal. Victoria enorme, gigante, histórica, cuarta consecutiva de Kimi Antonelli, que es el cómodo líder del campeonato. Pero más allá del triunfo, más allá de lo que ha dejado la victoria contundente en la parte final desde el abandono de Russell por problemas mecánicos, la realidad es que ha sido un fin de semana, me parece, el más importante en la carrera de Antonelli en su relación con el equipo y en su relación con Russell. Porque es verdad que venía de ganar tres carreras consecutivas, pero ninguna le había tocado pelear de la manera que le ha tocado pelear este fin de semana con Russell mano a mano en la pista.

Después, los otros ganadores. Hamilton ha tenido su mejor fin de semana en Ferrari, la primera vez que le gana tan cómodamente a Leclerc, que ha tenido un fin de semana realmente bastante pobre. Para Verstappen, en tanto, es un paso adelante, porque al final de cuentas, Red Bull arrancó muy mal la temporada, y ha conseguido su primer podio del año. Es verdad, se le escapa el segundo lugar sobre la parte final, pero suma su primer podio. Ahora hay que acortar las diferencias con esos Mercedes que han traído un proceso de evolución importante a este Gran Premio de Canadá y lo han mostrado, a lo largo de todo el fin de semana y en la carrera de hoy siendo superiores.

Y, claro, no podemos hablar de ganadores y dejar de lado a Franco Colapinto, que ha tenido un histórico fin de semana, por varios motivos. Obviamente que en el sexto puesto no lo vamos a poner a la altura de los grandes pilotos que ha tenido Argentina en la historia de la Fórmula 1. Sí consideramos que es el mejor resultado en 44 años, después del segundo puesto del Lole Reutemann en Sudáfrica, y tiene un matiz histórico, sobre todo para un país que ama, que vive la Fórmula 1 y que se ha enganchado tanto con Franco Colapinto. Histórico porque es su mejor resultado y, además, me parece que transmite muy buenas señales desde todo punto de vista. Primero, Colapinto con un buen auto desde que le dieron el chasis nuevo, funciona mucho mejor, son dos carreras consecutivas y, curiosamente, las dos que tienen sprint el sábado y carrera principal el domingo, en la cual Colapinto le ha ganado a Gasly en las cuatro clasificaciones, las dos de sprint y las dos de carrera principal, y este fin de semana ha sido un dominio de principio a fin.

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A su vez, hay que sumar los contextos que se dieron adelante y una carrera extremadamente sólida de Franco desde su lugar, consigue el mejor puesto en su carrera en la Fórmula 1 con esta sexta colocación. Es verdad que no le ha tocado meterse en una batalla muy dura, lo vi muy maduro a la hora de largar, porque tenía posibilidades de ir por algún puesto más, pero entendiendo que tenía el compuesto más duro de todos los que estaban en ese pelotón y que la pista estaba realmente fría, el frío, la temperatura, el viento complicó mucho la carrera de hoy. Me pareció maduro no arriesgar en demasía en ese momento y creer en el auto y en el ritmo de vuelta a largo plazo. Después, y si bien la bandera que significó la parada en los pits le quedó un poco incómoda por el momento en el que se daba, al final de cuentas no terminó causando ninguna diferencia. Ni tampoco la elección de haber elegido, de haberse quedado con el neumático duro para el final y no el blando. Porque no le alcanzaba a Franco para ir por los de adelante, por los Red Bull, por la Ferrari, mucho menos por el Mercedes que estaba ganando, el de Antonelli, pero también estaba lo suficientemente cómodo para contener a un Lawson que venía atrás y lejos, más preocupado por el otro Alpine, el de Gasly, tratando de pelear por esos puntos que por ver si podía alcanzar a Colapinto.

Entonces, Franco, confiando en el auto, sin errores, con el susto de la salida en los pits con esos neumáticos duros muy, muy fríos que lo hacen salir de pista y rozar el muro, tras ese susto entiende que la carrera ya estaba hecha, que había que llevar al auto hasta el final, y que obviamente era muy fácil cometer errores en una pista que históricamente ha sido proclive, porque le tenés que pegar a los pianitos todo el tiempo y eso de pegarle a los pianitos todo el tiempo lleva a que sea muy fácil equivocarte. Termina haciendo un manejo soberbio, impecable, ganando confianza. Hoy uno ve las últimas dos carreras de Franco y le ha cambiado su historia en la Fórmula 1, porque Franco ya se siente, se muestra, se ve como un piloto mucho más establecido, porque calla un poco del ruido que podía haber alrededor acerca de su futuro si no empezaba a dar resultados.

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Batalla totalmente ganada contra los Audi, contra los Haas, contra los Williams. Entonces, Franco, en el contexto que tenía con un buen auto, con un buen ritmo, cuidando los neumáticos en la primera parte y enfocándose en su ritmo de vuelta, que es realmente muy bueno, se permite quitarse pesos de encima, conseguir su mejor resultado histórico y ver todo lo que viene de acá en adelante con una sonrisa.

Obviamente, esto genera mucha expectativa, pero también hay que ser consciente del lugar que ocupa Franco y del lugar que ocupa Alpine, que ya de por sí es brillante, pero obviamente en la euforia se generan expectativas e ilusiones que no están de acuerdo con la realidad. Hay cuatro equipos que están por delante hoy y a los que Alpine todavía no puede alcanzar. Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren, en el orden que sea. Entonces, no es lógico pensar en que Franco ya está para el podio. Gasly va a regresar en algún momento y esa es la primera pelea que tiene que mantener, y tampoco es que está sobrado con los autos que vienen atrás. Entonces es un lugar donde es un sueño, puntos todas las carreras, peleando por objetivos importantes, sabiendo que el paso que hay que dar hacia adelante es muy grande y que hay que cuidarse de los que vienen atrás, que ese terreno todavía no está ganado del todo, si bien es una batalla que el equipo está llevando adelante.