Un indiscutido, un borrado y tres joyas: qué jugadores tienen las 5 cláusulas de rescisión más elevadas de Boca

En esta actualidad en la que el fútbol argentino está en una clara desventaja con las principales ligas del mundo a raíz de la sustancial diferencia económica, los equipos tuvieron que realizar distintas maniobras para retener a sus jugadores. Por ese motivo, Boca estipuló las cláusulas de rescisión como método para repelar ofertas de los gigantes de Europa y vamos a repasar las 5 más elevadas.

A través de esa vía el Xeneize perdió a tres de sus máximos proyectos en los últimos mercados de pases: Valentín Barco, Ezequiel Fernández y Cristian Medina. Por el lateral que emigró a Brighton cosechó 10 millones de dólares, por Equi a Arabia Saudita sumó otros 20 millones de dólares y por el volante que pasó a Estudiantes de La Plata recibió 15 millones de dólares más.

Lo cierto es que los jugadores de Boca que tienen las cláusulas de rescisión más elevadas son: Miguel Merentiel, Exequiel Zeballos, Leandro Brey, Camilo Rey Domenech y Agustín Martegani. De todas formas, no todos tienen el mismo monto para ejecutar su respectiva salida, pero es la herramienta que encontró la institución para retenerlos en caso de ofertas de otros clubes.

Leandro Brey, Camilo Rey Domenech y Agustín Martegani, jugadores de Boca Juniors. (Fotos: Getty Images)

Uno por uno, las cifras de las cláusulas de rescisión

Brey: 20.000.000 de dólares. Este viernes, el arquero renovó y extendió su contrato con el conjunto de la ribera hasta finales de 2029. Además de recibir una fuerte mejora salarial, también se incluyó una cláusula de rescisión por el monto mencionado recientemente. El joven guardameta es uno de los grandes proyectos que tiene el club de cara a los próximos años.

Zeballos: 20.000.000 de dólares. El Changuito es uno de los pocos jugadores que quedan de aquella camada que irrumpieron hace unos años en Primera División y desde la dirigencia lo blindaron con esa cifra. Rey Domenech: 20.000.000 de dólares. El volante de apenas 19 años tiene un puñado de partidos pero le alcanzaron para demostrar sus notables condiciones técnicas.

Martegani: 20.000.000 de dólares. El mediocampista que llegó de San Lorenzo y es uno de los marginados por Russo ya que no juega hace 7 meses, está en el loto de los futbolistas con cláusulas más altas. Merentiel: 18.000.000 de dólares. El delantero uruguayo es uno de los pocos titulares indiscutidos de Boca y es por eso que se determinó que tenga un seguro elevado en caso de que se vaya.

Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos, futbolistas de Boca Juniors. (Getty Images)

Las 10 ventas más caras de la historia de Boca

Fernando Gago al Real Madrid (2007) – 27.8 millones de dólares Walter Samuel a la Roma (2000) – 21 millones de dólares Aaron Anselmino al Chelsea (2024) – 21 millones de dólares Ezequiel Fernández a Al Qadisiya (2024) – 20 millones de dólares Rodrigo Bentancur a Juventus (2017) – 20 millones de dólares Éver Banega al Valencia (2008) – 18 millones de dólares Nahitan Nández al Cagliari (2019) – 18 millones de dólares Leonardo Balerdi al Borussia Dortmund (2019) – 15.5 millones de dólares Carlos Tevez al Corinthians (2005) – 15 millones de dólares Cristian Medina a Estudiantes (2025) – 15 millones de dólares

