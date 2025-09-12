Es tendencia:
Racing vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura 2025: ¡Formaciones confirmadas!

La Academia recibe al Ciclón en el Cilindro de Avellaneda por la octava fecha, a días de enfrentar a Vélez por la Copa Libertadores.

Por Nahuel De Hoz

Este viernes y por la octava jornada del Torneo Clausura 2025, Racing recibe a San Lorenzo en una nueva edición de uno de los clásicos más importantes del país. El partido comienza a partir de las 19 horas en el Cilindro de Avellaneda y tiene como árbitro designado a Ariel Penel. Además, el partido es transmitido por la pantalla ESPN Premium y también podés seguir el minuto a minuto acá en Bolavip.

Formaciones de Racing y San Lorenzo

Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Facundo Mura, Matías Zaracho, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Tomás Conechny, Santiago Solari, Adrián Martínez.

Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Daniel Herrera, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Cruz Rattalino; Ezequiel Cerutti, Andrés Vombergar, Alexis Cuello.

