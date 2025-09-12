Son decisiones: Miguel Russo repite la fórmula en la visita de Boca ante Rosario Central

Después de la fecha FIFA, vuelve la acción al fútbol argentino y en ese contexto, Boca visita a Rosario Central por la octava jornada del Torneo Clausura 2025. Con los últimos resultados en mente, Miguel Ángel Russo determinó que había que repetir la misma fórmula que ya le dio éxito en partidos anteriores y en base a eso optó por mantener la cábala. “Son decisiones”, suele decir…

Ya es parte del pasado la racha de 12 encuentros sin ganar y la actualidad marca que el Xeneize acumula tres victorias consecutivas ante Independiente Rivadavia en Mendoza, Banfield en La Bombonera y Aldosivi en Mar del Plata. En los dos compromisos que debió ir en condición de visitante, hay un común denominador que volverá a darse en este caso cuando vaya al Gigante de Arroyito.

Lo cierto es que Russo decidió que viajen 30 jugadores de Boca a Rosario. Tal como hizo para enfrentar a la Lepra mendocina y al Tiburón, para arribar a la ciudad santafesina el entrenador resolvió que debía ir una numerosa delegación que integren prácticamente todo el plantel y sin importar qué luego varios de ellos se quedarán afuera de la nómina final del cotejo.

Los jugadores de Boca durante un entrenamiento.

Dentro del lote de los futbolistas que se trasladarán este sábado, se encuentran Ander Herrera, Tomás Belmonte, Kevin Zenón y Lucas Blondel. Los primeros dos de ellos recién están regresando de sus respectivas lesiones y los restantes corren muy por detrás en la consideración del director técnico por diferentes cuestiones. Sin embargo, todos ellos viajarán con destino final a Arroyito.

Además, viajarán tres de los cuatro arqueros que tiene Boca: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García sí, pero Sergio Romero no. Esto vuelve a dejar en evidencia que Chiquito no está dentro de los planes de Russo, a pesar de que el ex Lanús viene de una lesión y se espera que el juvenil sea el titular. El ex Tigre es el tercero en orden, en caso de que suceda algo con el ex Los Andes.

En definitiva, el entrenador determinó que en esta visita a Rosario vuelva a realizarse el mismo método que dio resultado en los viajes a Mendoza y Mar del Plata. El objetivo es claro: que el grupo de los jugadores esté cada vez más unido y eso sea fundamental para conseguir una nueva victoria, que significaría la cuarta de manera consecutiva por el ámbito doméstico.

Boca prepara el duelo ante Rosario Central.

¿Russo viaja a Rosario?

Miguel se ausentó durante 10 días debido a una cuestión de salud. Primero estuvo varias jornadas internado en la Clínica Fleni por una infección urinaria y luego debió cumplir con el reposo en su hogar. Este jueves regresó a los entrenamientos y en las próximas horas se determinará si viaja con sus dirigidos a Rosario o bien lo hace el mismo domingo, aunque no se descarta que se quede en Buenos Aires.

