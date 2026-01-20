Así fue la ovación del Bernabéu para Franco Mastantuono tras ser figura en Real Madrid ante Mónaco

Franco Mastantuono llegó a este partido entre Real Madrid y Mónaco, por una nueva fecha de la UEFA Champions League, envuelto en grandes cuestionamientos como consecuencia de sus recientes rendimientos. Sin embargo, revirtió por completo su flojo presente.

Este martes, con el mismísimo estadio Santiago Bernabéu de la capital española como testigo y como escenario y a través de la pantalla de Disney+, el volante ofensivo surgido de las divisiones inferiores de River Plate brindó un auténtico espectáculo.

De principio a fin, la joven perla de solamente 18 años de edad, que estuvo desde el arranque, expuso una enorme lucidez para desequilibrar a toda la formación francesa. Inclusive, pudo festejar a lo grande marcando su primer gol en el Bernabéu y también en La Orejona.

Cuando transcurrían jugados 6 minutos de la etapa complementaria, el oriundo de Azul, provincia de Buenos Aires, recibió el esférico recostado sobre la derecha del ataque Merengue y sorprendió a propios y extraños con una muy buena definición para inflar la red.

En ese momento, la mayoría de los hinchas de Real Madrid se rindió a los pies del internacional con la Selección Argentina y quien se encuentra soñando con hacerse con uno de los lugares disponibles en la Albiceleste para disputar el Mundial 2026.

Y, como si esto fuese poco, un rato más tarde, a los 26 minutos del propio segundo tiempo, Mastantuono recibió la cálida ovación del Bernabéu cuando abandonó el campo de juego para ser reemplazado por Gonzalo García. Un auténtico mimo.

Sin ningún tipo de dudas, una enorme alegría para Mastantuono en medio de un contexto realmente complicado que derivó, en el aspecto colectivo, en el despido de Xabi Alonso luego de la dolorosa derrota frente a Barcelona por la Supercopa de España.

La ovación del Bernabéu para Mastantuono

