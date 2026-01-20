Es tendencia:
logotipo del encabezado
Champions League

Así fue la ovación del Bernabéu para Franco Mastantuono tras ser figura en Real Madrid ante Mónaco

El argentino dejó atrás los cuestionamientos y marcó su primer gol tanto en el estadio Merengue como en la Champions League.

Por Gabriel Casazza

Seguí a Bolavip en Google!
Franco Mastantuono festejando su gol.
© GettyFranco Mastantuono festejando su gol.

Franco Mastantuono llegó a este partido entre Real Madrid y Mónaco, por una nueva fecha de la UEFA Champions League, envuelto en grandes cuestionamientos como consecuencia de sus recientes rendimientos. Sin embargo, revirtió por completo su flojo presente.

Este martes, con el mismísimo estadio Santiago Bernabéu de la capital española como testigo y como escenario y a través de la pantalla de Disney+, el volante ofensivo surgido de las divisiones inferiores de River Plate brindó un auténtico espectáculo.

De principio a fin, la joven perla de solamente 18 años de edad, que estuvo desde el arranque, expuso una enorme lucidez para desequilibrar a toda la formación francesa. Inclusive, pudo festejar a lo grande marcando su primer gol en el Bernabéu y también en La Orejona.

Cuando transcurrían jugados 6 minutos de la etapa complementaria, el oriundo de Azul, provincia de Buenos Aires, recibió el esférico recostado sobre la derecha del ataque Merengue y sorprendió a propios y extraños con una muy buena definición para inflar la red.

En ese momento, la mayoría de los hinchas de Real Madrid se rindió a los pies del internacional con la Selección Argentina y quien se encuentra soñando con hacerse con uno de los lugares disponibles en la Albiceleste para disputar el Mundial 2026.

Y, como si esto fuese poco, un rato más tarde, a los 26 minutos del propio segundo tiempo, Mastantuono recibió la cálida ovación del Bernabéu cuando abandonó el campo de juego para ser reemplazado por Gonzalo García. Un auténtico mimo.

Publicidad

Sin ningún tipo de dudas, una enorme alegría para Mastantuono en medio de un contexto realmente complicado que derivó, en el aspecto colectivo, en el despido de Xabi Alonso luego de la dolorosa derrota frente a Barcelona por la Supercopa de España.

Franco Mastantuono calla bocas en Real Madrid con un golazo ante Mónaco por la Champions League

ver también

Franco Mastantuono calla bocas en Real Madrid con un golazo ante Mónaco por la Champions League

La ovación del Bernabéu para Mastantuono

Tweet placeholder

DATOS CLAVE

  • Franco Mastantuono anotó su primer gol en Champions League ante Mónaco.
Publicidad
  • Convirtió a los 6 minutos del segundo tiempo en el Santiago Bernabéu.
  • Fue reemplazado por Gonzalo García a los 26 minutos recibiendo una ovación.
gabriel casazza
Gabriel Casazza

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Hinestroza: andá a bailar samba a Brasil o quedate pescando mojarritas en Colombia, pero no vengas a Boca

ggrova
german garcía grova

Boca recibió una imponente oferta por Exequiel Zeballos

Lee también
El Diablito Echeverri causa la primera salida de Girona en el mercado de pases
Fútbol europeo

El Diablito Echeverri causa la primera salida de Girona en el mercado de pases

Mastantuono rompió el silencio sobre las críticas: "No me las olvido"
Champions League

Mastantuono rompió el silencio sobre las críticas: "No me las olvido"

A Riquelme le ofrecieron el arribo de Ángel Romero: ¿Qué dijo?
Boca Juniors

A Riquelme le ofrecieron el arribo de Ángel Romero: ¿Qué dijo?

El sobresaliente puntaje que recibió Mastantuono luego de su gran actuación con Real Madrid: “Increíblemente bien”
Fútbol europeo

El sobresaliente puntaje que recibió Mastantuono luego de su gran actuación con Real Madrid: “Increíblemente bien”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo