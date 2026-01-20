Franco Mastantuono calla bocas en Real Madrid con un golazo ante Mónaco por la Champions League

En el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid se disputaba puntos cruciales ante Mónaco en el marco de la Fecha 7, la anteúltima de la Fase Liga de la Champions League. Franco Mastantuono fue titular y redondeó una destacada actuación esta noche en la capital española.

El argentino llegaba a este compromiso bajo fuertes críticas por parte del periodismo español y de los hinchas del Merengue, recibiendo incluso silbidos. Sin embargo, logró ganar crédito con un gol este martes ante el equipo del principado.

A los 6 minutos de la segunda parte, Mastantuono recibió sobre la derecha un pase de Vinícius Júnior, que se había tomado un tiempo para encontrar compañeros libres en el área. Luego, el surgido de River definió de primera y de derecha para ponerla contra el palo más lejano.

De esta manera, el de la Selección Argentina, que sueña con un lugar en la convocatoria para el Mundial 2026. Hizo su aporte goleador en la victoria, importante para que el Merengue quede a un paso de los octavos de final por la Orejona.

En el primer tiempo, el argentino participó incluso con uno de los pases previos al gol de la apertura de Kylian Mbappé. El francés anotó también el 2-0 transitorio, mientras que Thilo Kehrer marcó en contra el 4-0.

Mastantuono se tomó revancha ante los hinchas de Real Madrid

Tras su gol ante Mónaco, los hinchas del Merengue reconocieron la labor del argentino en este compromiso. Desde las tribunas del Santiago Bernabéu cayeron aplausos para el jugador de 18 años.

Así está la tabla de la Champions League

