Es tendencia:
logotipo del encabezado
CHAMPIONS LEAGUE

Franco Mastantuono calla bocas en Real Madrid con un golazo ante Mónaco por la Champions League

El argentino aprovechó un pase de Vinícius Júnior para gritar el tercero de la noche en el Bernabéu.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Mastantuono celebra con Mbappé.
© GettyMastantuono celebra con Mbappé.

En el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid se disputaba puntos cruciales ante Mónaco en el marco de la Fecha 7, la anteúltima de la Fase Liga de la Champions League. Franco Mastantuono fue titular y redondeó una destacada actuación esta noche en la capital española.

El argentino llegaba a este compromiso bajo fuertes críticas por parte del periodismo español y de los hinchas del Merengue, recibiendo incluso silbidos. Sin embargo, logró ganar crédito con un gol este martes ante el equipo del principado.

+Seguí toda la Champions League a través de Disney+

A los 6 minutos de la segunda parte, Mastantuono recibió sobre la derecha un pase de Vinícius Júnior, que se había tomado un tiempo para encontrar compañeros libres en el área. Luego, el surgido de River definió de primera y de derecha para ponerla contra el palo más lejano.

Tweet placeholder

De esta manera, el de la Selección Argentina, que sueña con un lugar en la convocatoria para el Mundial 2026. Hizo su aporte goleador en la victoria, importante para que el Merengue quede a un paso de los octavos de final por la Orejona.

En el primer tiempo, el argentino participó incluso con uno de los pases previos al gol de la apertura de Kylian Mbappé. El francés anotó también el 2-0 transitorio, mientras que Thilo Kehrer marcó en contra el 4-0.

Publicidad
El gol de Cuti Romero en Tottenham vs. Borussia Dortmund por la Champions League

ver también

El gol de Cuti Romero en Tottenham vs. Borussia Dortmund por la Champions League

Mastantuono se tomó revancha ante los hinchas de Real Madrid

Tras su gol ante Mónaco, los hinchas del Merengue reconocieron la labor del argentino en este compromiso. Desde las tribunas del Santiago Bernabéu cayeron aplausos para el jugador de 18 años.

Tweet placeholder

Así está la tabla de la Champions League

Publicidad

Datos clave

  • Franco Mastantuono anotó un gol de derecha a los 6 minutos del segundo tiempo.
  • Kylian Mbappé marcó un doblete y Thilo Kehrer sentenció el 4-0 en contra.
  • Real Madrid venció a Mónaco y quedó cerca de los octavos de final.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Hinestroza: andá a bailar samba a Brasil o quedate pescando mojarritas en Colombia, pero no vengas a Boca

ggrova
german garcía grova

Boca recibió una imponente oferta por Exequiel Zeballos

Lee también
Los jugadores de Real Madrid que mimaron a Mastantuono en el gol de Mbappé
Champions League

Los jugadores de Real Madrid que mimaron a Mastantuono en el gol de Mbappé

Intentaron amedrentar a Mbappé con el recuerdo del Dibu Martínez
Fútbol europeo

Intentaron amedrentar a Mbappé con el recuerdo del Dibu Martínez

Con 17 años brilla en Bayern Munich, sueña llegar a Real Madrid y juega con las canilleras de Messi: "Aprendiendo del mejor"
Fútbol europeo

Con 17 años brilla en Bayern Munich, sueña llegar a Real Madrid y juega con las canilleras de Messi: "Aprendiendo del mejor"

El gol de Cuti Romero en Tottenham vs. Borussia Dortmund por la Champions League
Fútbol europeo

El gol de Cuti Romero en Tottenham vs. Borussia Dortmund por la Champions League

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo