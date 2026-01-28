Es tendencia:
Así serán los cruces de playoff y octavos de final de la UEFA Champions League

Se confirmaron los ocho clasificados a los octavos de final y los 16 que jugarán los playoff previos.

Por Marco D'arcangelo

Se disputó la octava y última fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League. Tras la misma, se confirmaron los ocho equipos que lograron la clasificación directa a los octavos de final, así como también los otros 16 que jugarán los playoff con el objetivo de pasar a esta instancia. 

Con algunas sorpresas como las eliminaciones del Napoli de Italia o Ajax de Países Bajos, quedan 24 de los 36 equipos clasificados en carrera por ganar la Orejona. El próximo viernes se llevará a cabo el sorteo para conocer los cruces de los playoff y posteriormente, los de octavos de final.

Desde el 9° hasta el 24° equipo clasificado de la tabla general, se llevará a cabo el sorteo con cuatro parejas cabezas de serie (clubes en las posiciones 9 y 10, 11 y 12, 13 y 14, y 15 y 16) y cuatro parejas no cabezas de serie (posiciones 17 y 18, 19 y 20, 21 y 22, y 23 y 24).

De esta manera, los equipos de cada pareja cabeza de serie se emparejan en la fase de eliminatorias contra los clubes de cada pareja de no cabezas de serie. Es decir, los clubes 9 o 10 contra los clubes 23 o 24, los clubes 11 o 12 contra los clubes 21 o 22 y así sucesivamente. Por ejemplo, Atlético de Madrid (14°), jugará ante Brujas (19°) o Galatasaray (20°).

Cabe destacar que los equipos de un mismo país podrán enfrentarse entre sí, así como también los clubes que se cruzaron en la fase de liga podrán volver a hacerlo en estas instancias.

Tras conocerse estos cruces, se llevará a cabo el sorteo de los octavos de final. Allí los ocho mejores clasificados de la fase de liga se dividirán en el cuadro y conocerán a sus rivales. Una particularidad es que el mejor ubicado irá a una punta, el segundo a su contraria, y así sucesivamente.

Los ocho clasificados a los octavos de final de la Champions League

  1. Arsenal
  2. Bayern Múnich
  3. Liverpool
  4. Tottenham
  5. Barcelona
  6. Chelsea
  7. Sporting Lisboa
  8. Manchester City

Los 16 clasificados a ls playoff de la Champions League

  • 9. Real Madrid
  • 10. Inter
  • 11. PSG
  • 12. Newcastle
  • 13. Juventus
  • 14. Atlético de Madrid
  • 15. Atalanta
  • 16. Bayer Leverkusen
  • 17. Borussia Dortmund
  • 18. Olympiacos
  • 19. Brujas
  • 20. Galatasaray
  • 21. Monaco
  • 22. Qarabag
  • 23. Bodo/Glimt
  • 24. Benfica

En síntesis

  • Arsenal y Bayern Múnich lideran los ocho equipos clasificados directamente a octavos de final.
  • El Napoli y el Benfica quedaron eliminados de la competencia tras la octava fecha.
  • El sorteo de los playoff se realizará este viernes para definir los cruces.
