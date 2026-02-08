Por estas horas el Cuti Romero es el tópico de todos los debates de los medios de comunicación deportivos de Inglaterra. Es que luego de una semana movida por su enfrentamiento público con la dirigencia del Tottenham, el defensor de la Selección Argentina fue expulsado frente al Manchester United cuando apenas se jugaban 29 minutos del primer tiempo.

Encima su equipo perdió 2 a 0 (goles de Bryan Mbeumo y Bruno Fernandes) y se sigue hundiendo en la tabla de posiciones de la Premier League. Los Spurs, tras caer en el Old Trafford, se ubican decimocuartos con 29 unidades, solo 6 más que West Ham United, quien de momento ocupa el primer lugar de la zona de descenso (más abajo asoman Burnley con 15 y Wolves con 8).

Ante todo este panorama alarmante que sufre el Tottenham Hotspur, la prensa no dudó en lanzarle dardos directos y mensajes encriptados por diferentes frentes. Uno de ellos fue la conferencia que brindó Thomas Frank, entrenador del equipo de Londres, en el ‘Teatro de los Sueños’ luego de lo que fue la caída con el Manchester United.

“Si miras su carrera, él (Cuti Romero) no ha tenido tantas tarjetas rojas”, respondió el danés cuando le consultaron por la secuencia en la que el cordobés fue expulsado al propinarle un pisotón a Casemiro en plena disputa de la pelota. No obstante, uno de los periodistas le expuso una estadística que, cuanto menos, es llamativa: “Tiene la mayor cantidad de tarjetas rojas para los Spurs en la Premier League”. Algo por lo que el DT no ocultó su sorpresa: “Oh, no sabía eso”.

De igual modo, Frank defendió al Campeón del Mundo develando el gesto que tuvo con el plantel: ”No me arrepiento de haberlo nombrado capitán. Se disculpó con sus compañeros en el vestuario. Creo que es uno de los jugadores más importantes”.

Cristian Romero sufrió su sexta expulsión en el Tottenham

Cristian Romero, con la que recibió ante el Manchester United este sábado en Old Trafford, sufrió su segunda expulsión directa desde que juega en el Tottenham Hotspur (la anterior fue frente al Liverpool también en esta temporada). Además, acumula 4 doble amonestaciones. Asimismo, también registra 41 tarjetas amarillas.

