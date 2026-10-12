Dónde ver EN VIVO Villarreal vs. Napoli por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

El martes 13 de octubre, Villarreal necesita reaccionar rápido en la Champions League y lo intentará ante un Napoli que llega en la misma situación: sin puntos.
Los dos arrancaron con una derrota en la primera fecha y no pueden permitirse otro traspié si quieren meterse entre los puestos que clasifican directo en el nuevo formato de 36 equipos.
Horario del partido
- Argentina: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Fox Sports 2, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
El Villarreal viene de caer 3-2 de visitante ante el Dortmund en su debut europeo, un resultado que lo dejó último en la tabla general sin unidades. Ahora, como local y señalado como favorito para este cruce, necesita un triunfo que lo reacomode en la llave.
Napoli tampoco pudo sumar: perdió 0-1 como local frente al Arsenal y llega a esta fecha con la obligación de responder fuera de casa. El equipo italiano sabe que otro resultado adverso complicaría seriamente sus aspiraciones en esta edición del torneo.
El historial entre Villarreal y Napoli
Se enfrentaron siete veces entre todas las competiciones, con ligera ventaja para el Villarreal: tres victorias contra dos de Napoli y dos empates. En goles la diferencia es mínima, 8 para el conjunto italiano contra 7 del español. El antecedente más reciente, de diciembre de 2022, terminó con triunfo del Villarreal por 3-2 jugando como visitante.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|17/12/2022
|Napoli vs. Villarreal
|2-3
|Club Friendlies
|25/02/2016
|Napoli vs. Villarreal
|1-1
|UEFA Europa League
|18/02/2016
|Villarreal vs. Napoli
|1-0
|UEFA Europa League
|07/12/2011
|Villarreal vs. Napoli
|0-2
|UEFA Champions League
|27/09/2011
|Napoli vs. Villarreal
|2-0
|UEFA Champions League
|24/02/2011
|Villarreal vs. Napoli
|2-1
|UEFA Europa League
|17/02/2011
|Napoli vs. Villarreal
|0-0
|UEFA Europa League
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Sabah FK vs. Slavia Praga — martes 13 de octubre, 13:45 hs
- Lens vs. Sporting — martes 13 de octubre, 13:45 hs
- Viking vs. Bayern — martes 13 de octubre, 16:00 hs
- RB Leipzig vs. PSV — martes 13 de octubre, 16:00 hs
- Galatasaray vs. Barcelona — martes 13 de octubre, 16:00 hs
- Inter vs. Brujas — martes 13 de octubre, 16:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Manchester United — martes 13 de octubre, 16:00 hs
- Arsenal vs. Lille — martes 13 de octubre, 16:00 hs
- LASK vs. Liverpool — miércoles 14 de octubre, 13:45 hs
- Feyenoord vs. Como 1907 — miércoles 14 de octubre, 13:45 hs
- Betis vs. Porto — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
- Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
- Slovan Bratislava vs. Stuttgart — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
- Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
- Bodo Glimt vs. Dortmund — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
- Aston Villa vs. Fenerbahce — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
- Roma vs. Real Madrid — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Villarreal y Napoli se enfrentan este martes 13 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Fox Sports 2 y Disney+ Premium.
- Villarreal suma 0 puntos en el torneo.
- Napoli suma 0 puntos en el torneo.