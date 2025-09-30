El discurso de 16 segundos con el que el DT de Chelsea elogió a Garnacho tras la victoria vs. Benfica: “Tiene libertad”

Chelsea sumó sus primeros tres puntos en la UEFA Champions League con la victoria de este martes ante Benfica en Stamford Bridge. Fue por la mínima y con un gol en propia puerta de Richard Ríos, pero eso no privó a Enzo Maresca, entrenador de los Blues, de elogiar a Alejandro Garnacho por el centro y por su actitud en el partido.

“Hoy arrancamos con Garnacho, que probablemente haya sido su primer partido como titular, Facu Buonanotte, que jugó un rol importante. Eso hace que haya sido importante ganar el partido de esta noche, son jugadores que son nuevos con nosotros“, señaló en conferencia de prensa sobre los dos argentinos que se incorporaron en este último mercado.

Garnacho fue elogiado por Enzo Maresca. (Getty)

En diálogo con TNT Sports, el italiano se explayó un poco más sobre el partido de Garnacho y, en dieciséis segundos, destacó su partido: “Garnacho lo hizo muy bien, no sólo con la pelota, sino defensivamente. Lo hizo muy bien con la presión“. Y completó diciendo: “En el último tercio tiene libertad para ir en el uno contra uno, es su decisión. También es importante que entre al área, ahí llegan los goles.”

Este fue el segundo partido de Garnacho como titular en Chelsea en lo que va de la temporada; el extremo argentino llegó sobre el final del mercado proveniente del Manchester United, sumó un puñado de minutos entrando desde el banco vs. Brentford y Bayern Múnich, y contra Lincoln City, por Carabao Cup, había tenido su debut en el once.

Garnacho reveló sus sensaciones tras el triunfo

A pesar de no haber sido elegido el MVP del partido, Garnacho fue el encargado de dar la cara por Chelsea tras la victoria y de hablar con los medios. Allí se refirió a esta posibilidad de empezar a jugar y adueñarse del extremo izquierdo del ataque de los Blues: “Siempre estoy listo para jugar cuando me toque, ya sea desde el banco o como titular, hoy me pidió que trabaje y que intente en el mano a mano, y eso es lo que traté de hacer”, declaró.

También reconoció que los últimos meses en Old Trafford y Carrington, las instalaciones del Manchester United, no fueron fáciles: “Fueron momentos duros, entrenar sólo, pero no tengo nada para decir del Manchester United, son momentos malos en la vida. Ahora estoy contento de estar acá, jugar con este equipo, esta competición y los tres puntos de hoy”, admitió.