No solo Barcelona, Arsenal y PSG: un nuevo gigante de Europa va por Julián Álvarez

El argentino es uno de los grandes protagonistas del mercado de pases en el viejo continente, pero Atlético de Madrid no lo soltará fácilmente.

Mientras se desarrolla el Mundial 2026 y la Selección Argentina busca retener la corona, Julián Álvarez está en boca de todos en Europa. El delantero es el objetivo de más de un equipo en este mercado de pases, pero Atlético de Madrid quiere evitar una transferencia a toda costa.

En los últimos días, la Araña declaró públicamente que quiere ser vendido a Barcelona, algo que no cayó para nada bien en la capital española. Atleti respondió ‘la cláusula de 500 millones o nada’ y adelantó que demandará al culé por negociar con el futbolista que tiene contrato vigente hasta 2030.

En medio del escándalo entre los equipos de LaLiga, más clubes se suman a la fila por el interés del campeón del mundo en Qatar 2022. Arsenal, Paris Saint-Germain e incluso Real Madrid, que llegó a lanzar una oferta, ya estaban entre sus pretendientes, pero ahora hay uno más.

Según el periodista Marcos Durán, del Diario As, Manchester United también tiene en carpeta al delantero surgido de River Plate. Los Diablos Rojos están en plena reconstrucción y disputarán la próxima edición de la Champions League, por lo que necesitan reforzarse con figuras.

Julián Álvarez, delantero de la Selección Argentina. (Foto: Getty)

Lo cierto es que Julián ya conoce la Premier League y la ciudad por haber vestido la camiseta de Manchester City durante su desembarco en el viejo continente. La Araña dejó claro su deseo: jugar en Barcelona. Las próximas semanas serán cruciales para conocer su futuro.

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Los números de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

En sus dos temporadas con la camiseta del Colchonero, Julián disputó un total de 106 compromisos en los que aportó 49 goles y 18 asistencias. Desafortunadamente, no logró sumar títulos en lo que va de este pasaje por el club madrileño.

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