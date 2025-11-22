Es tendencia:
logotipo del encabezado
Bundesliga

La joya argentina que es seguida por Bayern Munich

El equipo alemán quiere seguir sumando talento a una temible ofensiva que lo tiene como líder de la Bundesliga y la Champions League.

Por Juan Ignacio Portiglia

Seguí a Bolavip en Google!
La joya de Vélez disputó el Mundial Sub 20 con Argentina.
© FIFA via Getty ImagesLa joya de Vélez disputó el Mundial Sub 20 con Argentina.

Bayern Munich es el equipo de mejor inicio de temporada en las grandes ligas europeas, liderando con comodidad la Bundesliga al cabo de diez jornadas disputadas, con nueve victorias, un empate y seis puntos de ventaja sobre Leipzig, su más inmediato perseguidor; además de puntaje perfecto en las cuatro fechas que se desarrollaron por la fase de liga de la Champions League, por lo que comparte la primera posición con Arsenal e Inter de Milán.

Habiendo logrado consolidar una ofensiva temible de la que son parte Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise, continúa buscando de todos modos sumar talentos en el mercado y sus ojeadores ya tendrían en la mira a una joya argentina que viene de participar del subcampeonato en el Mundial Sub 20 de Chile con la Selección que dirigió Diego Placente.

Se trata de Tobías Andrada, mediocampista ofensivo de 18 años que defiende la camiseta de Vélez, al que estuvieron observando especialmente en acción durante el último partido del Torneo Clausura ante River. De hecho, según se avanzó en el programa de radio Sábado Vélez, quedaron “impresionados” por sus capacidades futbolísticas.

Este sábado, desde las 20.00, el juvenil que fue confirmado en la convocatoria por Guillermo Barros Schelotto podría volver a sumar minutos por los octavos de final ante Argentinos Juniors, otra vez en Liniers, y los enviados de Bayern Munich a seguirlo especialmente.

¿Cuál es el valor de Tobías Andrada?

Conscientes del interés que ya ha sabido despertar la joya en Europa, en Vélez hay de todos modos tranquilidad producto del contrato firmado con Tobías Andrada que tiene una extensión hasta diciembre de 2029 y una cláusula de rescisión de 14 millones de euros.

A horas de jugar la final de la Copa Sudamericana ante Lanús, el argentino que sueña con llegar a Boca o River: “Sería muy lindo”

ver también

A horas de jugar la final de la Copa Sudamericana ante Lanús, el argentino que sueña con llegar a Boca o River: “Sería muy lindo”

Los números de Tobías Andrada en Vélez

Desde su debut profesional, Tobías Andrada lleva disputados 16 partidos oficiales con la camiseta de Vélez, en los que todavía no aportó goles ni asistencias, pero si mostró credenciales de crack, aportando mucho desequilibrio al equipo en ofensiva.

Publicidad

Aunque solo disputó como titular tres partidos del Torneo Clausura, ya hizo experiencia jugando Copa Libertadores y fue parte de los títulos de Supercopa Argentina ante Central Córdoba y Supercopa Internacional ante Estudiantes de La Plata.

En síntesis

  • El mediocampista ofensivo Tobías Andrada de 18 años de Vélez es seguido por Bayern Munich.
  • El contrato de Tobías Andrada con Vélez se extiende hasta diciembre de 2029 con una cláusula de 14 millones de euros.
  • Tobías Andrada lleva 16 partidos oficiales disputados con Vélez desde su debut profesional.
juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"A pesar de la mala comunicación de AFA, es justo que Rosario Central tenga el título de campeón"

ggrova
german garcía grova

Las dos finales a las que clasificó Rosario Central tras ser campeón de la tabla anual: quiénes serán sus rivales

Lee también
Tras no encontrar un reemplazo, Liverpool quiere fichar gratis al jugador que perdió la titularidad con Luis Díaz en Bayern Múnich
Fútbol europeo

Tras no encontrar un reemplazo, Liverpool quiere fichar gratis al jugador que perdió la titularidad con Luis Díaz en Bayern Múnich

Luis Díaz reveló qué tan cerca estuvo de llegar al Barcelona antes de fichar por Bayern Múnich: “Decisión objetiva”
Fútbol europeo

Luis Díaz reveló qué tan cerca estuvo de llegar al Barcelona antes de fichar por Bayern Múnich: “Decisión objetiva”

Es viral: la reacción de Luis Díaz al recibir un regalo con el nombre de Diogo Jota
Fútbol europeo

Es viral: la reacción de Luis Díaz al recibir un regalo con el nombre de Diogo Jota

Insólito error: Red Bull admitió haber inflado mal los neumáticos de Tsunoda en la clasificación del GP de Las Vegas
FÓRMULA 1

Insólito error: Red Bull admitió haber inflado mal los neumáticos de Tsunoda en la clasificación del GP de Las Vegas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo