Bayern Munich es el equipo de mejor inicio de temporada en las grandes ligas europeas, liderando con comodidad la Bundesliga al cabo de diez jornadas disputadas, con nueve victorias, un empate y seis puntos de ventaja sobre Leipzig, su más inmediato perseguidor; además de puntaje perfecto en las cuatro fechas que se desarrollaron por la fase de liga de la Champions League, por lo que comparte la primera posición con Arsenal e Inter de Milán.

Habiendo logrado consolidar una ofensiva temible de la que son parte Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise, continúa buscando de todos modos sumar talentos en el mercado y sus ojeadores ya tendrían en la mira a una joya argentina que viene de participar del subcampeonato en el Mundial Sub 20 de Chile con la Selección que dirigió Diego Placente.

Se trata de Tobías Andrada, mediocampista ofensivo de 18 años que defiende la camiseta de Vélez, al que estuvieron observando especialmente en acción durante el último partido del Torneo Clausura ante River. De hecho, según se avanzó en el programa de radio Sábado Vélez, quedaron “impresionados” por sus capacidades futbolísticas.

Este sábado, desde las 20.00, el juvenil que fue confirmado en la convocatoria por Guillermo Barros Schelotto podría volver a sumar minutos por los octavos de final ante Argentinos Juniors, otra vez en Liniers, y los enviados de Bayern Munich a seguirlo especialmente.

¿Cuál es el valor de Tobías Andrada?

Conscientes del interés que ya ha sabido despertar la joya en Europa, en Vélez hay de todos modos tranquilidad producto del contrato firmado con Tobías Andrada que tiene una extensión hasta diciembre de 2029 y una cláusula de rescisión de 14 millones de euros.

ver también A horas de jugar la final de la Copa Sudamericana ante Lanús, el argentino que sueña con llegar a Boca o River: “Sería muy lindo”

Los números de Tobías Andrada en Vélez

Desde su debut profesional, Tobías Andrada lleva disputados 16 partidos oficiales con la camiseta de Vélez, en los que todavía no aportó goles ni asistencias, pero si mostró credenciales de crack, aportando mucho desequilibrio al equipo en ofensiva.

Publicidad

Publicidad

Aunque solo disputó como titular tres partidos del Torneo Clausura, ya hizo experiencia jugando Copa Libertadores y fue parte de los títulos de Supercopa Argentina ante Central Córdoba y Supercopa Internacional ante Estudiantes de La Plata.

En síntesis