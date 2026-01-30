José Mourinho ignoró al Real Madrid y reaccionó al sorteo de la Champions con tres palabras

José Mourinho vuelve al Santiago Bernabéu. La gran serie que nos dejó el sorteo de los playoffs de la Champions League fue una reedición del partido de la última fecha de la fase de liga: Real Madrid vs. Benfica. Uno de los mejores partidos de los últimos tiempos en la competición.

El Benfica de José Mourinho ganó 4-2 con gol de su arquero en el minuto 95 al Real Madrid en Lisboa el pasado miércoles, un gol que valió la clasificación a estos 16avos por diferencia de gol, y sin el cual hubieran quedado eliminados. The Special One logró una nueva hazaña en su carrera, pero ya está acostumbrado, y así quedó demostrado este viernes.

Y es que, mientras se sorteaba su suerte en la Champions League, José Mourinho se mantuvo fiel a su estilo y reaccionó de una forma inesperada. Una foto en Instagram y tres palabras le bastaron para demostrar que no hay ningún tipo de nervios por el duelo ante el merengue y la vuelta al Santiago Bernabéu.

“La vida sigue“, expresó Mourinho a pie de una foto donde se lo ve sentado en su oficina, estudiando al próximo rival del Benfica: el modesto CD Tondela, que marcha en el puesto 17 de la Primeira Liga y al cual enfrentará el próximo domingo.

El Benfica marcha tercero en la primera división del fútbol de Portugal, y está a diez puntos de su clásico rival, el Porto, que lidera con comodidad. En el medio, Sporting Lisboa, tres puntos por delante de las águilas en la clasificación.

Así quedó el cuadro de la Champions League 2025/26

El cuadro de la Champions. (UEFA TV)

