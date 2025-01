La UEFA Champions League ya conoce los cruces para los Playoffs, clasificatorios para los octavos de final. Este viernes se realizó el sorteo de esta ronda que hará su estreno gracias al nuevo formato de competencia. Por supuesto, al tratarse de uno de los torneos más populares en todo el mundo, los fanáticos no dudaron en reaccionar a los duelos y hubo memes ante la confirmación de un nuevo duelo entre Manchester City y Real Madrid.

Thiago Alcántara, ex jugador de clubes como Barcelona, Liverpool y Bayern Múnich, fue el encargado de sacar las bolillas en el sorteo. Fue quien determinó al azar los duelos de estos Playoffs donde destacan Juventus vs. PSV, Brest vs. PSG, Mónaco vs. Benfica, Feyenoord vs. Milan, Sporting CP vs. Borussia Dortmund y el City vs. Madrid.

Nuevamente se verán las caras dos de los equipos más importantes de estos tiempos y los últimos campeones de la competencia, ya que Real Madrid se consagró en 2022 y 2024, mientras que Manchester City levantó el trofeo por primera vez en 2023. A su vez, ambos se han enfrentado en esas tres ediciones anteriores donde el vencedor terminó siendo precisamente el campeón.

Los memes por el nuevo Manchester City vs. Real Madrid en Champions League

Al ser la cuarta vez consecutiva que se deberán eliminar en fase eliminatoria, esta vez en los Playoffs de esta Champions, las redes sociales no tardaron en reaccionar al nuevo duelo entre ‘Merengues’ y ‘Citizens’. También hubo memes apuntando a la ironía, a lo gracioso de la situación, pero también lo que significa este duelo para los fanáticos del fútbol. Los técnicos Pep Guardiola y Carlo Ancelotti protagonizan muchos de estas imágenes virales.

