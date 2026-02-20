Pausa eterna y desinterés: así reaccionó Luis Enrique al ser consultado por el escándalo entre Prestianni y Vinícius

La desagradable situación que protagonizaron Vinícius Júnior y Gianluca Prestianni el pasado martes en la ida de los Playoffs de la Champions League se llevó todos los flashes. Desde hace días que solamente se habla de ese tema en Europa y quien fue consultado al respecto en conferencia de prensa fue Luis Enrique, entrenador de PSG con pasado en Barcelona y Real Madrid.

En plena conferencia de prensa, a Luis Enrique le preguntaron: “La semana estuvo marcada por un episodio que tuvo lugar en el partido entre Benfica y Real Madrid y lo que pasó con Vinícius Júnior. ¿Fue tema de conversación en tu grupo? ¿Qué opinión tienes al respecto?“.

Luis Enrique, fiel a su estilo, mientras escuchaba la pregunta ya comenzaba a mirar de manera extraña a la periodista. Una vez concluida la consulta, el español dejó pasar un tiempo largo antes de responder, dejando en claro que no era un tema que le interesara y una vez que abrió la boca dijo: “Lo que tengo para decir sobre este tema no es nada importante”.

¿Qué sucedió entre Prestianni y Vinícius?

El episodio en cuestión sigue siendo sumamente polémico, especialmente porque es creer la palabra de un jugador o de otro. Lo que sí se sabe es que Vinícius Júnior provocó a los hinchas de Benfica tras marcar el 1 a 0 -resultado final del partido- y eso no le gustó nada a Prestianni que se le acercó y con la boca tapada por la camiseta le dijo algo.

Lo que se desconoce es qué fue lo que le dijo. Según Vinícius fue un comentario racista, lo que generó que vaya corriendo al árbitro a advertirlo. Se activó el protocolo, pero no se llegó a determinar qué palabras salieron de la boca del futbolista argentino, por lo que continuó jugando.

