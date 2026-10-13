Por qué se hace minuto de silencio en Atlético de Madrid vs. Manchester United por la Champions League

El Colchonero confirmó en sus redes sociales el fallecimiento de la madre de Koke, su capitán, y la honrarán ante el United con un solemne minuto de silencio en su estadio.

Este martes, en el Metropolitano, Atlético de Madrid recibirá a Manchester United por la fecha 2 de la Champions League. Ambos equipos buscarán ganar para empezar a sumarse entre los equipos que clasificarán directamente a los octavos de final al término de la fase de liga.

En la previa del compromiso, el estadio del Colchonero se teñirá de un solemne silencio durante un minuto para rendir tributo a Ana Merodio Borja, madre de Koke -capitán del Atlético- y Borja -ayudante de campo del equipo juvenil- Resurrección, quien murió este mismo martes por la mañana.

Tanto el club como el Manchester United emitieron comunicados expresando las condolencias para el volante español y su familia, además de comunicar de manera mediática que se hará el minuto de silencio en el Metropolitano.

Esta noche, antes del inicio del partido ante el Manchester United, se guardará un minuto de silencio en memoria de doña Ana Merodio Borja, madre de nuestro capitán, Koke, y de Borja Resurrección, segundo técnico del Juvenil A, que ha fallecido esta mañana en Madrid. Nuestro más… pic.twitter.com/BoB9HEkGrK — Atlético de Madrid (@Atleti) October 13, 2026

El comunicado de Atlético de Madrid

La UEFA ha autorizado estos actos en recuerdo de la progenitora de nuestro capitán y de Borja Resurrección, segundo entrenador del Juvenil A.

Manchester United is saddened by the passing of Ana Merodio Borja, beloved mother of Atletico de Madrid captain Koke and U19s assistant coach Borja Resurrección.



We offer our condolences to the family at this difficult time and invite supporters to join the two teams in a… pic.twitter.com/kuILMmYxF5 — Manchester United (@ManUtd) October 13, 2026

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Esta noche, antes del inicio del partido de la Liga de Campeones que nos enfrenta al Manchester United, se guardará un minuto de silencio en memoria de doña Ana María Merodio Borja, madre de nuestro capitán, Koke, que ha fallecido esta mañana en Madrid. Nuestro club solicitó a la UEFA autorización para guardar un minuto de silencio tanto en el partido del primer equipo como en el encuentro de la UEFA Youth League, así como para que los jugadores pudieran portar brazaletes negros.

El organismo rector del fútbol europeo ha concedido su autorización para rendir este sentido homenaje en recuerdo de la madre de nuestro capitán y de nuestro entrenador del Juvenil A. Asimismo, en señal de respeto a su memoria, la bandera rojiblanca del Riyadh Air Metropolitano ondea a media asta. Nuestro Juvenil ha guardado un respetuoso minuto de silencio portando los brazaletes negros, así como nuestros rivales.

Desde el Atlético de Madrid queremos expresar nuestro más sentido pésame a todos sus familiares y amigos y en especial a Koke, capitán del primer equipo, y a Borja Resurrección, segundo entrenador del Juvenil A. Descanse en paz.

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Las alineaciones de Atlético de Madrid y Manchester United

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Cristian Romero, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Alex Baena, Kang-In Lee; Julián Alvarez. DT: Diego Simeone.

Manchester United: Senne Lammens; Lenny Yoro, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Diogo Dalot; Andrey Santos, Youri Tielemans; Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes, Marcus Rashford; Matheus Cunha. DT: Michael Carrick.