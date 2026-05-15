Dibu Martínez le ganó a Mac Allister: Aston Villa clasificó a la UEFA Champions League y condicionó a Liverpool

Los jugadores de la Selección Argentina están a días de encontrarse por el Mundial, pero este viernes se cruzaron por Premier League.

Este viernes, Aston Villa clasificó a la UEFA Champions League 2026/27 tras vencer por 4-2 a Liverpool, en el duelo correspondiente a la anteúltima fecha de la Premier League. De esta manera, Emiliano Martínez le ganó el duelo a Alexis Mac Allister y consiguió arrebatarle el cuarto lugar en la tabla de posiciones, con una jornada de antelación para que finalice el campeonato inglés.

El elenco de Birmingham se impuso ante los Reds gracias a los goles de Morgan Rogers, Ollie Watkins por duplicado y por último John McGinn completó el marcador con un verdadero golazo que desató el delirio en Villa Park. Así las cosas, el arquero de la Selección Argentina le ganó la pulseada al mediocampista a pocos días de encontrarse para preparar la Copa del Mundo 2026.

Alexis Mac Allister y Ezri Konsa en Aston Villa – Liverpool. (Getty Images)

Lo cierto es que este triunfo valió el pasaje a la próxima Champions League. En ese sentido, ahora Aston Villa está cuarto con 62 puntos y todavía tiene chances de meterse en el podio, aunque ya consiguió su objetivo. Por su parte, Liverpool quedó quinto con 59 unidades y es una realidad que corre serio peligro su clasificación a la principal competición internacional del Viejo Continente.

Cabe recordar que los Villanos pueden liberar un cupo, si es que ganan la final de la Europa League el próximo miércoles 20, donde se miden ante Friburgo. En caso de conquistar el trofeo, dejan vacante la clasificación mediante la tabla de posiciones, lo que podría favorecer a los Reds en esta recta final de la temporada 2025/26, en la que no lograron cosechar buenos resultados.

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El cruce entre Dibu Martínez y Alexis Mac Allister

Cuando transcurría el primer tiempo entre Aston Villa y Liverpool, la previa de un tiro de esquina fue el escenario ideal para un cruce estelar: Dibu Martínez y Alexis Mac Allister a los empujones. Si bien se trató de un duelo típico en el fútbol y más aún en una jugada a balón detenido, los integrantes de la Selección Argentina protagonizaron una acción más que llamativa.

Con la clara intención de impedir una salida del arquero, el mediocampista se posicionó en el área chica mientras su compañero estaba por ejecutar. Sin embargo, el guardameta lo empujó y el volante le dijo unas palabras. Como no podía ser de otra manera, fue un suceso que quedó allí y no pasó a mayores entre los dos campeones del mundo en Qatar 2022.

¡¡NO, MUCHACHOS, QUE NO FALTA NADIE PARA EL MUNDIAL!! ¡¡DIBU SE PICÓ CON MAC ALLISTER EN ASTON VILLA VS. LIVERPOOL!!



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