El Cholo acumula 13 intentos en la Liga de Campeones de Europa. Lo máximo a lo que accedió fueron dos subcampeonatos.

Atlético de Madrid cayó 1 a 0 con el Arsenal en el Emirates Stadium. Y como en la ida en el Estadio Metropolitano había empatado 1 a 1 se quedó afuera de la UEFA Champions League 2025/2026 en la Semifinal, perdiendo así la chance de jugar el último partido pautado para el 30 de mayo que repartirá 18,5 millones de euros para el subcampeón y 25 millones para el que alce el trofeo.

Fue el decimotercer intento de Diego Simeone para llevar al Colchonero a la cima en Europa, algo que no consiguió nunca en su historia. De momento, el club de la capital española acumula 3 subcampeonatos: 1974, 2014 y 2016. Los últimos dos fueron con el Cholo de entrenador, uno en Lisboa y el otro en Milán, ambos frente al Real Madrid.

Las otras dos campañas en las que llegó más lejos son la 2016/2017, en la que también fue desplazado por el Merengue, y la actual, la 2025/2026. Las restantes eliminaciónes se reparten entre los cuartos de final (2014/2015, 2019/2020, 2021/2022 y 2023/2024), octavos de final (2018/2019, 2020/2021 y 2024/2025) y fase de grupos (2017/2018 y 2022/2023).

En total, Diego Simeone acumula 131 partidos dirigidos en la UEFA Champions League de los 796 que lleva entre todas las competiciones como entrenador del Atlético de Madrid. Esa cifra se desglosa entre 65 victorias, 38 derrotas y 28 empates.

El Atlético de Madrid de Diego Simeone en la Final de la Champions League 2013/2014.

Los verdugos de Diego Simeone en Champions League

2013/14 | Subcampeón: Pierde la final ante el Real Madrid (4-1 en la prórroga).

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2014/15 | Cuartos de final: Eliminado por el Real Madrid (Global: 1-0).

Eliminado por el (Global: 1-0). 2015/16 | Subcampeón: Pierde la final ante el Real Madrid (Penaltis, tras 1-1).

Pierde la final ante el (Penaltis, tras 1-1). 2016/17 | Semifinal: Eliminado por el Real Madrid (Global: 4-2).

Eliminado por el (Global: 4-2). 2017/18 | Fase de grupos: Queda tercero en un grupo con Roma y Chelsea (terminó ganando la Europa League ese año).

Queda tercero en un grupo con y (terminó ganando la Europa League ese año). 2018/19 | Octavos de final: Eliminado por la Juventus (Remontada de Cristiano Ronaldo, Global: 3-2).

Eliminado por la (Remontada de Cristiano Ronaldo, Global: 3-2). 2019/20 | Cuartos de final: Eliminado por el RB Leipzig (2-1 a partido único por la pandemia).

Eliminado por el (2-1 a partido único por la pandemia). 2020/21 | Octavos de final: Eliminado por el Chelsea (Global: 3-0).

Eliminado por el (Global: 3-0). 2021/22 | Cuartos de final: Eliminado por el Manchester City (Global: 1-0).

Eliminado por el (Global: 1-0). 2022/23 | Fase de grupos: Queda cuarto (último) en un grupo con Porto , Club Brujas y Bayer Leverkusen .

Queda cuarto (último) en un grupo con , y . 2023/24 | Cuartos de final: Eliminado por el Borussia Dortmund (Global: 5-4).

Eliminado por el (Global: 5-4). 2024/25 | Octavos de final: Eliminado por el Real Madrid (Global: 6-4).

Eliminado por el (Global: 6-4). 2025/26 | Semifinal: Eliminado por el Arsenal (Global: 2-1).

En síntesis