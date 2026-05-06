Qué pasa si Bayern Múnich gana, empata o pierde con PSG por la semifinal de la UEFA Champions League

En el Allianz Arena, por la revancha de la semifinal de la UEFA Champions League, Bayern Múnich se enfrenta al PSG en búsqueda de conocer al segundo finalista del certamen. En la ida fue triunfo del equipo parisino por 5 a 4 y ahora buscarán mantener esta diferencia.

Debido a la victoria conseguida en el Parque de los Príncipes, el elenco comandado por Luis Enrique llega mejor parado a este encuentro, ya que sabe que con otro triunfo o un empate se asegurará el boleto a la final, en donde espera Arsenal, que venció a Atlético de Madrid.

Bayern Múnich, por su parte, está obligado a ganar, para por lo menos llevar la definición al tiempo extra. Si consigue hacerlo por dos goles de diferencia o más volverá a la final de la Champions League tras seis años, ya que su última vez fue en la edición 2019/20.

Qué pasa si Bayern Múnich gana, empata o pierde con PSG por la semifinal de la Champions League

Si gana Bayern Múnich : en caso de ganar por un gol de diferencia, el partido se definirá en el tiempo extra ya que igualará el global. De persistir este empate al cabo de los 120 minutos, habrá penales. Si triunfa por dos goles o más, avanzará directamente a la final.

: en caso de ganar por un gol de diferencia, el partido se definirá en el tiempo extra ya que igualará el global. De persistir este empate al cabo de los 120 minutos, habrá penales. Si triunfa por dos goles o más, avanzará directamente a la final. Si hay empate: una igualdad clasifica al PSG a la final ya que llegó con un gol de diferencia en el global gracias al triunfo en la ida.

una igualdad clasifica al PSG a la final ya que llegó con un gol de diferencia en el global gracias al triunfo en la ida. Si gana PSG: una victoria del elenco parisino, sea cual sea el resultado, los clasificará automáticamente a la gran final que se disputará en Budapest.

Bayern Múnich vs. PSG por la UEFA Champions League: minuto a minuto y formaciones

Datos claves

Bayern Múnich y PSG definen el segundo finalista de la Champions League en el Allianz Arena .

y definen el segundo finalista de la Champions League en el . PSG lidera la serie global tras ganar el partido de ida por 5 a 4 .

lidera la serie global tras ganar el partido de ida por . Arsenal ya espera en la final tras eliminar al Atlético de Madrid.