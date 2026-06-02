Leonardo Ponzio habló de la ausencia de Marcos Acuña en la lista de la Selección Argentina: “Podía estar”

El integrante de la Secretaría Técnica de River aseguró que el lateral "estuvo muy bien como para poder estar". Además, aseguró que Martínez Quarta también podría haberse sumado.

Días después de la confirmación de la lista para el Mundial 2026, Leonardo Ponzio habló de la ausencia de Marcos Acuña en la Selección Argentina. El integrante de la Secretaría Técnica de River se sumó a la palabra de Stéfano Di Carlo acerca de la decisión de Lionel Scaloni.

“Hay jugadores de nivel. El Huevo estuvo muy bien también como para poder estar. Pero es difícil cuando sos el entrenador de la Selección Argentina para elegir, tenés miles”, expresó el exfutbolista en diálogo con Marketing Registrado.

“Martínez Quarta, que estuvo a un nivel muy grande. Estuvo en sintonía como para estar y ya había estado. Pero bueno, los que están, bien merecido lo tienen”, expresó el León, que evitó entrar en polémicas sobre las ausencias de los futbolistas del Millonario.

Qué dijo Di Carlo sobre la ausencia de Acuña

Stefano Di Carlo, presidente de River, habló en ESPN sobre la no convocatoria al Huevo: “Me sorprendió porque el nivel de Acuña, no hace falta que lo diga, pero es descollante. Ha sido de los mejores de este semestre de River y me sorprende como hincha por lo que uno vio”.

“No es oportuno ni corresponde que opine. Es el diseño de la plantilla que prima, hay que confiar en el cuerpo técnico que bastantes alegrías nos ha dado“, aclaró la máxima autoridad del conjunto de Núñez.

Publicidad

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026

16/06 | Argentina vs. Argelia – Arrowhead Stadium, Kansas City

22/06 | Argentina vs. Austria – AT&T Stadium, Dallas

27/06 | Argentina vs. Jordania – AT&T Stadium, Dallas

La lista de convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026

ARQUEROS

23- Emiliano Martínez

12- Gerónimo Rulli

1- Juan Musso

DEFENSORES

26- Nahuel Molina

4- Gonzalo Montiel

13- Cristian Romero

19- Nicolás Otamendi

6- Lisandro Martínez

2- Leonardo Balerdi

25- Facundo Medina

3- Nicolás Tagliafico

Publicidad

MEDIOCAMPISTAS

7- Rodrigo De Paul

14- Exequiel Palacios

24- Enzo Fernández

11- Giovani Lo Celso

20- Alexis Mac Allister

5- Leandro Paredes

18- Nicolás Paz

8- Valentín Barco

DELANTEROS