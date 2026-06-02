Leonardo Ponzio habló de la ausencia de Marcos Acuña en la lista de la Selección Argentina: “Podía estar”

Días después de la confirmación de la lista para el Mundial 2026, Leonardo Ponzio habló de la ausencia de Marcos Acuña en la Selección Argentina. El integrante de la Secretaría Técnica de River se sumó a la palabra de Stéfano Di Carlo acerca de la decisión de Lionel Scaloni.
“Hay jugadores de nivel. El Huevo estuvo muy bien también como para poder estar. Pero es difícil cuando sos el entrenador de la Selección Argentina para elegir, tenés miles”, expresó el exfutbolista en diálogo con Marketing Registrado.
“Martínez Quarta, que estuvo a un nivel muy grande. Estuvo en sintonía como para estar y ya había estado. Pero bueno, los que están, bien merecido lo tienen”, expresó el León, que evitó entrar en polémicas sobre las ausencias de los futbolistas del Millonario.
Qué dijo Di Carlo sobre la ausencia de Acuña
Stefano Di Carlo, presidente de River, habló en ESPN sobre la no convocatoria al Huevo: “Me sorprendió porque el nivel de Acuña, no hace falta que lo diga, pero es descollante. Ha sido de los mejores de este semestre de River y me sorprende como hincha por lo que uno vio”.
“No es oportuno ni corresponde que opine. Es el diseño de la plantilla que prima, hay que confiar en el cuerpo técnico que bastantes alegrías nos ha dado“, aclaró la máxima autoridad del conjunto de Núñez.
El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026
- 16/06 | Argentina vs. Argelia – Arrowhead Stadium, Kansas City
- 22/06 | Argentina vs. Austria – AT&T Stadium, Dallas
- 27/06 | Argentina vs. Jordania – AT&T Stadium, Dallas
La lista de convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026
ARQUEROS
- 23- Emiliano Martínez
- 12- Gerónimo Rulli
- 1- Juan Musso
DEFENSORES
- 26- Nahuel Molina
- 4- Gonzalo Montiel
- 13- Cristian Romero
- 19- Nicolás Otamendi
- 6- Lisandro Martínez
- 2- Leonardo Balerdi
- 25- Facundo Medina
- 3- Nicolás Tagliafico
MEDIOCAMPISTAS
- 7- Rodrigo De Paul
- 14- Exequiel Palacios
- 24- Enzo Fernández
- 11- Giovani Lo Celso
- 20- Alexis Mac Allister
- 5- Leandro Paredes
- 18- Nicolás Paz
- 8- Valentín Barco
DELANTEROS
- 10- Lionel Messi
- 9- Julián Alvarez
- 17- Giuliano Simeone
- 22- Lautaro Martínez
- 15- Nicolás González
- 16- Thiago Almada
- 21- José Manuel López