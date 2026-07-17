Por qué no juegan Sebastián Driussi ni Juanfer Quintero en River vs. Aldosivi por la Copa Argentina

Dos de los mejores jugadores de River en el primer semestre no juegan en el estreno millonario en la segunda parte del 2026.

River juega su primer partido en este segundo semestre del 2026 en plena finalización del Mundial. El encuentro, que se disputa en el Padre Martearena de Salta, es ante Aldosivi por los 16avos de final de la Copa Argentina.

Para dicho encuentro, Eduardo Coudet citó únicamente a 20 futbolistas, debido a que una extensa lista de jugadores que forman parte del plantel se entrenan de manera diferenciada, ya que no serán tenidos en cuenta. Además, hay varios integrantes del equipo que no están disponibles por lesión o por cuestiones deportivas.

Entre estos casos se encuentran Sebastián Driussi y Juan Fernando Quintero. El delantero se lesionó en los últimos días en uno de los entrenamientos de River, por lo que no está disponible por cuestiones físicas. La lesión sufrida fue un desgarro en el gemelo derecho.

En el caso de Juanfer, el colombiano sigue de receso por su participación en el Mundial con su selección. Debe presentarse a entrenar el próximo lunes en el predio de River, aunque aún no informó novedades sobre su futuro al club. Podría emigrar en este mercado de pases. Por lo pronto, está ausente ante Aldosivi por una licencia mundialista.

Las formaciones de River y Aldosivi

El Millonario saldrá a la cancha con: Santiago Beltrán; Giovanni González, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Facundo Colidio y Rafael Santos Borré.

El Tiburón saldrá con: Ignacio Chicco; Rodrigo González, Nicolas Zalazar, Santiago Moya, Joaquin Pombo, Federico Laurelli; Alan Sosa, Lucas Castro; Tomas Fernández; Nicolas Cordero y Matías Godoy.

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El cuadro de la Copa Argentina 2026