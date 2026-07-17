Las posibles alineaciones de River vs. Aldosivi por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026

El Millonario y el Tiburón se enfrentan en un duelo a todo o nada por los 16avos de final.

Este viernes 17 de julio, River y Aldosivi se verán las caras por los 16avos de final de la Copa Argentina. El encuentro, que promete ser uno de los más atractivos de la jornada en este certamen integrador, se llevará a cabo en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, donde el Millonario buscará hacer valer su jerarquía para avanzar a los octavos.

Estadio Padre Ernesto Martearena (Salta).

El presente de ambos equipos augura un duelo de mucha intensidad. Por un lado, el conjunto dirigido por Eduardo Coudet afronta su primer gran compromiso oficial del semestre. Con la obligación histórica de ser protagonista en todos los frentes y la necesidad de pelear por el título, el entrenador pondrá en el campo a sus mejores hombres, con algunas dudas en el mediocampo, para evitar cualquier tipo de sorpresa y dar un paso firme en el torneo.

En la otra vereda, el conjunto marplatense llega impulsado por la ilusión de dar el gran golpe. El combinado comandado por Israel Damonte sabe perfectamente que, aunque su prioridad sea sumar en el Torneo Clausura para evitar el descenso, la Copa Argentina es el terreno ideal para los grandes batacazos. Tras eliminar a San Miguel por 3-0 en la fase previa, el Tiburón intentará despachar al equipo de Núñez. Cabe destacar que el ganador de esta llave ya sabe que enfrentará a Independiente Rivadavia en la próxima instancia.

La posible alineación de Aldosivi vs. River

Con el objetivo de neutralizar los circuitos de juego de River y lastimar de contragolpe, Farré apostaría por un once aguerrido, manteniendo una base sólida de futbolistas en la última línea:

Lucas Acosta; Elías López, Néstor Breitenbruch, Nicolás Zalazar, Federico Laureli; Rochi González, Nicolás Linares, Matías Godoy, Agustín Palavecino o Lucas Castro; Tomás Fernández y Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

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La posible alineación de River vs. Aldosivi

En busca de un planteo protagónico que le permita asumir el control del balón y generar peligro por todo el frente de ataque, Coudet pondría en el campo su mejor arsenal disponible, confiando en el peso ofensivo de la dupla Colidio-Freitas:

Santiago Beltrán; Giovanni González Apud, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Lucas Silva o Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

¿A qué hora y dónde ver River vs. Aldosivi?

El partido comenzará a las 21:45 horas de Argentina y contará con el arbitraje oficial de Andrés Gariano. La transmisión en vivo de este encuentro copero para todo el territorio argentino estará a cargo de la pantalla de TyC Sports, y también podrá seguirse de manera online a través de la plataforma de streaming TyC Sports Play.