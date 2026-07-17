¿Dónde y en qué estadio se está jugando River vs. Aldosivi por la Copa Argentina 2026?

El Millonario y el Tiburón se miden cara a cara en un duelo clave por los 16avos de final del torneo más federal del país. Repasa los detalles del recinto que alberga este emocionante encuentro.

Este viernes 17 de julio, todas las miradas del fútbol local están puestas en el gran cruce que protagonizan River y Aldosivi por los 16avos de final de la Copa Argentina. El equipo dirigido por Eduardo Coudet, que hace su presentación oficial en el semestre, busca revalidar su chapa de candidato frente a un aguerrido elenco marplatense comandado por Israel Damonte, dispuesto a dar el gran batacazo de la jornada.

Como es costumbre en este certamen integrador que lleva la pasión del fútbol a cada rincón del país, el encuentro se disputa en una sede neutral, alejada tanto del barrio de Núñez como de la ciudad de Mar del Plata, permitiendo que miles de fanáticos del interior puedan disfrutar de sus ídolos de cerca.

River y Aldosivi se miden por la Copa Argentina. (Getty Images)

¿Dónde se juega River vs. Aldosivi por la Copa Argentina?

El partido entre el Millonario y el Tiburón, correspondiente a los 16avos de final, se lleva a cabo en la provincia de Salta, más precisamente en el Estadio Padre Ernesto Martearena.

Este imponente recinto, ubicado en la zona sur de la capital salteña, se ha convertido con el paso de los años en una verdadera fortaleza y en una de las sedes predilectas por la organización de la Copa Argentina para albergar encuentros de eliminación directa, gracias a su excelente infraestructura y a la enorme convocatoria que generan los equipos denominados “grandes” cuando viajan al Norte argentino.

Capacidad y detalles del Estadio Padre Ernesto Martearena

Construido especialmente para ser una de las sedes de la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 del año 2001 que se disputó en nuestro país, el Martearena cuenta con una capacidad aproximada para 21.000 espectadores.

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Estadio Padre Ernesto Martearena (Getty Images).

Sus tribunas, habitualmente teñidas de un clima festivo y familiar, lucirán repletas para este trascendental choque copero. Las autoridades provinciales y la organización del torneo diagramaron un estricto operativo de seguridad para garantizar que el evento sea una verdadera fiesta del deporte, donde el ganador obtendrá el ansiado boleto a los octavos de final para medirse ante Independiente Rivadavia de Mendoza.