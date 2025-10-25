Es tendencia:
Los memes de la eliminación de River a manos de Independiente Rivadavia, con Gallardo y Villa como protagonistas

Las redes sociales hablaron una vez consumada la eliminación del Millonario a manos de La Lepra mendocina.

Por Juan Ignacio Portiglia

Los memes de la eliminación de River a manos de Independiente Rivadavia, con Gallardo y Villa como protagonistas
Los memes de la eliminación de River a manos de Independiente Rivadavia, con Gallardo y Villa como protagonistas

River sigue acumulando golpes en el semestre y el de la medianoche de viernes en el Estadio Mario Alberto Kempes marcó la despedida de la Copa Argentina, eliminado en semifinales por Independiente Rivadavia de Mendoza en la definición desde el punto de penal.

Si bien El Millonario tuvo las opciones más claras durante los 90 minutos de juego reglamentarios, su rendimiento volvió a estar por debajo del esperado y Marcelo Gallardo quedó una vez más en el centro de la crítica de los hinchas. Sebastián Villa fue el encargado de definir con justeza la serie de penales, para dar al equipo mendocino la histórica clasificación.

Entre el DT de River y el delantero colombiano con pasado en Boca estuvieron los grandes protagonistas de los memes que no tardaron en inundar las redes sociales una vez consumada la victoria de La Lepra.

Los memes de River vs. Independiente de Mendoza

