Chino Zelarayán sobre la Final de Belgrano con River: ”Tenemos con qué”

Belgrano, tras eliminar a Argentinos Juniors en el Estadio Diego Armando Maradona de La Paternal, tendrá una oportunidad única en su historia para ser campeón de la primera división del Fútbol Argentino. Será este domingo contra River en el Mario Alberto Kempes de Córdoba por la Final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

A propósito de esta posibilidad, el que habló fue Lucas Zelarayán, una de las principales figuras del elenco de Ricardo Zielinski: ”Hoy era una final. Enfrentábamos a un gran equipo. Y ahora vamos por todo, la ilusión está y tenemos con qué. Ahora a festejar, a descansar y a partir de mañana empezaremos a pensar en la final”.

En ese mismo sentido, remarcó que para Belgrano fue una especie de revancha por la semifinal que perdieron con Argentinos Juniors por la Copa Argentina 2025: ”Veníamos de perder esa semifinal que nos dolió mucho, lo vi en la cara de todos mis compañeros. La sufrimos durante todo el proceso hasta ahora. Hoy antes de empezar el partido lo hablamos, mencionamos esa semifinal, sentíamos que teníamos una cuenta pendiente y queríamos cambiar esa historia que nos había dolido tanto”.

En cuanto a lo que fue la definición del choque con el Bicho, en el que el Pirata logró empatar en la última jugada, el Chino, en conversación con ESPN, comentó: ”Cuando pega en el palo la mía, parecía que iba a ser esa pero por suerte le quedó al Uvita. Le dije ‘gracias, nos salvaste’. Si no se sufre no es Belgrano. Imagino para el neutral que fue un partidazo. Argentinos es un gran equipo. Pero nosotros nos hemos hecho muy fuertes”.

"AHORA VAMOS POR TODO, PORQUE LA ILUSIÓN ESTÁ Y TENEMOS CON QUÉ"



🏴‍☠️ El Chino Zelarayán se tiene FÉ para la gran final del #TorneoApertura ante River… ¿Se le dará al Pirata?



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Para cerrar, destacó la unión del equipo para llegar a la última instancia del Torneo Apertura: ”Sabíamos que en el primer tiempo no encontramos el fútbol, pero en el segundo con nuestro fútbol, con nuestra garra y el corazón, y el acompañamiento de la gente, somos una familia. Esto es Belgrano y hoy estamos en una final por primera vez en la historia”.

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¿Cuándo juegan River y Belgrano la Final del Torneo Apertura 2026?

River y Belgrano se verán las caras por la Final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino este domingo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba desde las 15:30 horas. El Millonario busca su título de campeón nacional número 39, en tanto que el Pirata intentará consagrarse en la máxima categoría por primera vez en su historia.

En síntesis