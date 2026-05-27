Los dos caminos que tiene River para definir todas las series de local en la Copa Sudamericana

El Millonario puede quedar como líder de la tabla general, pero para eso necesitará ganar y que Botafogo pierda.

El Monumental es un fuerte para River. A nivel Sudamérica no hay estadio con mayor capacidad y que las populares hayan pasado a estar en la bandeja inferior fue un acierto. Por tal motivo, para el Millonario sería más que positivo el poder definir todas las series de la Copa Sudamericana en condición de local, aunque depende de algunos resultados y también algo de fortuna en el sorteo.

En las competiciones Conmebol -Libertadores y Sudamericana- se hace un ranking con los equipos clasificados y las localías se definen en base a los puntos obtenidos en la fase de grupos. Quien lidere esa tabla se asegura definir todas las llaves en casa.

River enfrentará este miércoles a partir de las 21.30 horas a Blooming por la sexta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana y de ganar se asegurará el primer puesto y estar entre los dos mejores primeros clasificados. Podría ser el mejor de todos en caso de que Botagofo pierda en el turno anterior ante Caracas en Venezuela.

Los de Núñez actualmente tienen 11 puntos, mientras que Botafogo cuenta con 13 unidades. Si River le gana a Blooming llegará a 14 y ningún otro rival podrá superarlo. Cabe destacar que si los brasileños empatan en Venezuela serán los mejores primeros, sin importar el resultado del Millonario y ese se debe a la diferencia de gol.

Más allá de la posición de Botafogo, River tiene otra oportunidad de definir todas las series en el Estadio Monumental, inclusive siendo el segundo mejor primero de la tabla general y eso recién se sabrá el próximo viernes cuando se realice el sorteo de los playoffs de la Copa Sudamericana. Si Botafogo queda del otro lado del cuadro, los de Núñez serán locales en todas las llaves, aunque para eso será determinante ganarle este miércoles a Blooming.

El Estadio Monumental tiene capacidad para 85 mil espectadores. (Foto: Getty).

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La probable formación de River vs. Blooming

Si bien resta la confirmación oficial de Eduardo Coudet, la probable formación de River para recibir a Blooming es: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Facundo González; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Lucas Silva, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.

Eduardo Coudet. (Foto: Getty).

¿Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana 2026?

La final de la Copa Sudamericana 2026 será el sábado 21 de noviembre en la ciudad de Barranquilla, Colombia. El duelo que definirá al campeón del certamen continental se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, con capacidad para 49 mil espectadores.

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