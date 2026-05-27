Maxi Salas erró su penal en el inicio de River vs. Blooming por la Copa Sudamericana

El delantero correntino estrelló la pelota en el poste luego de un polémico penal sancionado por el árbitro Roberto Pérez.

River necesitaba el triunfo para sellar su pasaje hacia los octavos de final de la Copa Sudamericana y no caer en los 16avos, aunque todo también tendría que ver con el resultado entre Red Bull Bragantino y Carabobo. Y cuando Maximiliano Salas tenía la posibilidad de abrir la cuenta, falló su penal.

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Luego de que el defensor Marc Enoumba le cometiera infracción a Tomás Galván, que a primera instancia generaba polémica porque no se llegaba a dilucidar el contacto, el árbitro Roberto Bruno Pérez no acudió al VAR y se mantuvo en su postura para sancionar la pena máxima en favor del Millonario.

Rápidamente, el delantero correntino que fue repudiado por los hinchas al momento de que la voz del estadio lo anunciara por los altoparlantes cuando confirmaban la formación de River, tomó el balón y nadie se lo pudo sacar. Y tras colocarse de frente al arco defendido por Gustavo Almada, cruzó su remate que estrelló en el poste izquierdo del arquero boliviano.

¡QUÉ MALA SUERTE, MAXI! Salas la cruzó con fuerza y reventó el palo. River 0-0 Blooming.



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Tabla de posiciones del Grupo H de la Copa Sudamericana

DATOS CLAVES

River Plate necesitaba ganar para acceder a los octavos de la Copa Sudamericana.

necesitaba ganar para acceder a los octavos de la Copa Sudamericana. Roberto Bruno Pérez sancionó penal sin usar el VAR por falta a Tomás Galván.

sancionó penal sin usar el VAR por falta a Tomás Galván. Maximiliano Salas falló el penal al estrellar el balón en el poste izquierdo.