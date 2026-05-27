Quién es el árbitro de River vs. Blooming por la Copa Sudamericana 2026

El encargado de impartir justicia en el Monumental será el peruano Roberto Bruno Pérez, de Perú. Es su primera vez dirigiendo al Millonario.

Cerrando la fase de grupos de la Copa Sudamericana y el semestre, River recibe a Blooming este miércoles desde las 21.30. El encuentro, que le da al Millonario la oportunidad de ser líder incluso con un empate, contará con el arbitraje del peruano Roberto Bruno Pérez.

Con 34 años y apenas 4 como internacional, el juez tendrá su primera experiencia impartiendo justicia en un compromiso del Millonario. Será el noveno club argentino que dirigirá en su carrera, con un saldo que hasta el momento es negativo en cuanto a resultados.

Los asistentes de Pérez serán sus compatriotas Stephen Atoche y Alberth Alarcón, mientras que Jordi Espinoza oficiará de cuarto árbitro. Por su parte, el VAR estará conducido por dos colegiados oriundos de Paraguay: Ulises Mereles y Héctor Balbuena.

Los antecedentes de Roberto Bruno Pérez con equipos argentinos

Bruno Pérez ya dirigió a Central Córdoba, San Lorenzo, Racing, Rosario Central, Independiente, Argentinos Juniors y Lanús. El saldo es negativo para los equipos de Argentina: 3 victorias, 0 empates y 5 derrotas. Además, cobró 1 penal a favor de los albicelestes y 2 en contra.

Los únicos que pudieron imponerse con este juez fueron el Bicho (2-1 a Liverpool en la Libertadores 2023), el Canalla (4-1 a Caracas en la Libertadores 2024) y la Academia (2-0 a Huachipato en la Sudamericana 2024).

El equipo arbitral de River vs. Blooming

Árbitro: Roberto Pérez

Asistente 1: Stephen Atoche

Asistente 2: Alberth Alarcón

4to árbitro: Jordi Espinoza

VAR: Ulises Mereles

AVAR: Héctor Balbuena