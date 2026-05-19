Benjamín Rollheiser reveló que Neymar quedó impactado con la hinchada de San Lorenzo: “Estaba contento”

El argentino de Santos profundizó en las sensaciones del brasileño luego del cariño recibido en Argentina. "Es carismático y querible", expresó.

Horas después de la aparición de Neymar en los convocados de Brasil para el Mundial 2026, Benjamín Rollheiser dio detalles de lo fascinado que quedó tras su visita a Argentina. El delantero de Santos aseguró que el 10 se fue con las mejores sensaciones tras el cariño recibido por los hinchas de San Lorenzo.

“La verdad que estaba muy contento, porque la gente en Argentina lo recibió muy bien y quedó comprobado el cariño que le tienen. El hotel estaba lleno siempre que bajábamos a comer, todo el mundo estaba pidiéndole fotos a él y queriendo conocerlo”, explicó el ex River y Estudiantes en diálogo con Olé.

Y continuó: “Cuando fue al estadio, quedó impactado. Yo creo que fue una experiencia única y fue muy importante que la gente siendo argentina reconozca a un jugador brasileño. También se dio porque Ney es carismático y es querible, entonces todo el cariño que le brindaron creo que se lo merece“.

“Estuvimos dos días y lo llenaron de cosas. Le regalaron muchos mates y nosotros le regalamos alfajores, que le gustan mucho. Así que ya le dijimos que a partir de ahora va a tener que empezar a tomar mate, porque le regalaron un montón y acá en Brasil no es una costumbre tan grande”, aseguró.

De todas formas, Rollheiser aclaró que el resultado deportivo obtenido en el Nuevo Gasómetro no los dejó conformes: Terminó el partido y nos fuimos. Nos quedamos un poco enojados, porque creíamos que podíamos ganar el partido, entonces quedó ahí”.

Cuando se juega Santos vs. San Lorenzo

Santos y San Lorenzo volverán a verse las caras esta semana por la fecha 5 de la Copa Sudamericana, pero esta vez será en Brasil. El equipo de Gustavo Álvarez visitará al Peixe este miércoles 19 de mayo a las 19. Todo se podrá ver por Disney+.

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Neymar, a la Copa del Mundo

Las últimas horas terminaron siendo muy importantes para Neymar, porque Carlo Ancelotti anunció a los 26 convocados de la Selección de Brasil para el Mundial 2026 con su presencia. Luego de muchas idas y vueltas. El crack con pasado en Barcelona y PSG irá a Estados Unidos.

La nómina tuvo muchas sorpresas y una de ellas fue la inclusión del 10, que comparte una larga lista de atacantes con Vinicius, Gabriel Martinelli, Raphinha, Matheus Cunha, Luiz Henrique, Joao Pedro, Igor Thiago, Endrick y Rayan.

En síntesis

Furor por Neymar: Rollheiser afirmó que el hotel estaba lleno de personas pidiéndole fotos.

Rollheiser afirmó que el hotel estaba lleno de personas pidiéndole fotos. Mates y alfajores: Rollheiser reveló que le regalaron muchos de estos productos al jugador brasileño.

Rollheiser reveló que le regalaron muchos de estos productos al jugador brasileño. Enojo en Santos: Rollheiser confesó que se fueron del estadio enojados porque creían poder ganar.