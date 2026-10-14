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¿Bien echado? El antecedente que condena a Andrés Gómez tras su expulsión ante Boca

El futbolista colombiano de Vasco da Gama recibió dos tarjetas amarillas en menos de un minuto por empujar al árbitro Piero Maza.

Andrés Gómez fue expulsado por doble amarilla ante Boca
© Getty ImagesAndrés Gómez fue expulsado por doble amarilla ante Boca

Vasco da Gama venció por 1-0 a Boca en La Bombonera por el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, pero el conjunto brasileño se marchó de Argentina con la sensación de haber sido perjudicado por la polémica expulsión de Andrés Gómez.

El atacante colombiano vio dos tarjetas amarillas en cuestión de segundos: una por no dejar jugar rápido un tiro libre a favor de Boca y otra por empujar levemente al árbitro del partido, Piero Maza.

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Vasco tuvo que aguantar la última media hora con un futbolista menos y hubo quienes se pronunciaron en contra de la decisión del juez principal. No obstante, en las últimas horas salió a la luz un antecedente del propio Andrés Gómez que lo condena.

El antecedente de Andrés Gómez empujando árbitros

Carlos Andrés Gómez Hinestroza ya había recibido una tarjeta amarilla recientemente por una acción parecida. En un partido contra Bragantino, el colombiano colmó la paciencia del árbitro por reiterados toques y empujones, hasta que recibió la tarjeta amarilla. La única diferencia de ese caso es que no estaba amonestado y pudo continuar en cancha.

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En síntesis

  • Vasco venció 1-0 a Boca: triunfo en la ida de semifinales de Copa Sudamericana.
  • Andrés Gómez expulsado: vio dos amarillas por demorar el juego y empujar al árbitro.
  • Antecedente ante Bragantino: el jugador ya había sido amonestado por empujar a un árbitro anteriormente.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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