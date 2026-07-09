De la Fuente, rendido ante Lionel Messi en la previa de España vs. Bélgica: “Parece que tiene 20 años”

Antes del choque correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026, el entrenador español se deshizo en elogios hacia el astro argentino.

Los cuartos de final del Mundial 2026 ya arrancaron con la contundente victoria por 2-0 de Francia sobre Marruecos. Y el siguiente cotejo es el que, este viernes, pondrá frente a frente a los seleccionados de España y Bélgica. En ese contexto, en la previa de dicho espectáculo, Luis de la Fuente, entrenador de la escuadra ibérica, proporcionó declaraciones.

El estratega de uno de los principales candidatos al título en la Copa del Mundo tocó varios temas, incluyendo lo que puede pasar en el duelo en cuestión, así como también el liderazgo de entrenadores como Lionel Scaloni y Gustavo Alfaro. Eso sí: también puntualizó en Lamine Yamal, su estrella, y en el inagotable Lionel Messi.

👏🏼 El DT de España, Luis de la Fuente, le respondió a @jorgebaravalle sobre el momento espectacular de Messi en la Copa del Mundo y destacó sobre todo su "COMPROMISO"



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“Messi parece que tiene 20 años. Pero sobre todo destaca en el compromiso, porque cada día quiere más. Me parece algo para descubrirse. Cuando uno quiere y sigue trabajando, es un ejemplo para los más jóvenes”, manifestó el experimentado entrenador del combinado europeo en medio de la conferencia de prensa.

Con respecto a Yamal, tampoco dudó y proporcionó una visión más que auspiciosa: “Nosotros queremos que Lamine esté motivado y con tremendas ganas. Sabemos que el mejor Lamine está por llegar. El otro día, ante Portugal, fue un escenario en el que tuvo que trabajar en defensa. Hizo un ejercicio de gran madurez y aprendizaje”.

De la Fuente, sin pelos en la lengua. (Foto: Getty)

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“La seguridad que te da tener un buen equipo, la seguridad que te da el rendimiento, la actitud, el comportamiento. El trabajo bien hecho te acerca a ganar. Yo ya he desdramatizado la derrota: puedes hacer un trabajo fantástico, pero aun siendo superior a tu rival, te puede ganar. Si hacemos lo que tenemos que hacer, la conciencia está tranquila aunque el resultado sea adverso”, amplió.

“Llegar hasta cuartos de final no es nada fácil. Aquí no regala nadie nada y todo se consigue a base de mucho trabajo y de hacer las cosas bien, teniendo los jugadores sanos y eligiendo entre 26 futbolistas. Pensamos en el futuro, aunque la inmediatez es lo que muestra nuestro trabajo. Si te dicen que eres favorito, es porque alguien pone en valor lo que has hecho”, continuó.

Elogios para Scaloni y Alfaro

Finalmente, el DT de la Selección de España no ocultó palabras elogiosas hacia Lionel Scaloni y Gustavo Alfaro, sus colegas. “Lo más importante es gestionar un grupo, más allá de lo táctico. Yo me refiero a eso: gestionar personas, gestionar profesionales, dar lo que necesitan, seleccionar a los que se integran bien a una idea y que en el plano humano sean personas que sumen”.

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😱 En la conferencia previa al cruce de cuartos de final entre España y Bélgica, Luis de la Fuente se declaró admirador de Scaloni y del… ¡¡PROFE ALFARO!!



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“Celebro por Lio Scaloni, que tenga estas ideas. Yo digo que comparto todos sus planteamientos. Soy admirador de él en lo futbolístico y es una gran persona. Esto derriba ciertos mitos. Una vez, Gustavo Alfaro, al que también admiro, como a la gente buena, habló de que hoy lo que está en boga y debe funcionar es el liderazgo en valores”, añadió.

“Esto tiene una potencia mucho más grande que cualquier otro comportamiento. Hay otros liderazgos, pero este modelo funciona. Nosotros hacemos todo por el grupo y sobre el grupo es nuestra base. Estoy leyendo un libro de Marco Aurelio, en el que decía que lo que es malo para el panal, es malo para la abeja. Y así es. Cada uno tiene que pensar en el grupo y así nos va a ir muy bien”, completó.

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DATOS CLAVE

Luis de la Fuente elogió el compromiso de Lionel Messi y Lamine Yamal.

España enfrentará a Bélgica este viernes en los cuartos de final del Mundial 2026.

El seleccionador español destacó el liderazgo en valores de Scaloni y Alfaro.