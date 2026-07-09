Mbappé reveló por qué fue reemplazado y palpitó las semifinales del Mundial: “Estoy aquí para ganar”

Le anotó un gol a Marruecos, volvió a ser el máximo goleador de la Copa del Mundo y lanzó una advertencia para su próximo rival.

Este jueves, Francia venció 2-0 a Marruecos y clasificó a las semifinales de la Copa del Mundo 2026. Como no podía ser de otra manera, Kylian Mbappé marcó uno de los goles y luego activó las alarmas de todos cuando pidió el cambio tras quedar tendido sobre el campo de juego. En ese sentido, rompió el silencio al término del partido ante los africanos.

En cuanto al motivo de su inesperada salida del encuentro a falta de 13 minutos, el propio delantero explicó: “Estoy bien, me di un golpe en el tobillo, pero estoy bien“. Luego de hacer esa importante aclaración para llevar calma a los fanáticos, el crack de Real Madrid también manifestó: “JP (Mateta) estaba en mejor forma que yo para jugar los últimos quince minutos“.

Kylian Mbappé, capitán de la Selección de Francia en el Mundial 2026. (Getty Images)

Con vistas hacia la próxima instancia decisiva, etapa que alcanzó por tercera vez consecutiva con Francia en un Mundial, Mbappé sentenció: “Estoy aquí para ganar“. Pocos segundos más tarde, el atacante expresó: “Sabemos que solo hay una manera de relajarse, y es ganar. Estamos en semifinales, estamos muy contentos, pero aún queda mucho camino por recorrer“.

Por otro lado, el máximo goleador de la Copa del Mundo aunque con un partido disputado más que Lionel Messi, soltó: “Sabemos que lo que nos espera es incluso más duro que lo que ya hemos superado”. No conforme con esa declaración, el artillero de 27 años que atraviesa un gran certamen, aseguró: “Estamos preparados para afrontar cualquier cosa“.

Kylian Mbappé, capitán de la Selección de Francia en el Mundial 2026. (Getty Images)

Publicidad

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su opinión al respecto. “Nos recuperaremos con tranquilidad y veremos el partido para ver contra quién jugamos“, tiró en referencia al duelo entre España – Bélgica, compromiso estelar que definirá el rival de Francia en las semifinales del Mundial 2026 por un lugar en la final.

A su vez, habló de su estrecha amistad con Achraf Hakimi, capitán de Marruecos. “Será más difícil cuando lo vuelva a ver en el vestuario, porque volvemos a ser humanos, a ser amigos. Pero aquí no, no hay emociones. Él también estaba aquí para ganar. Cuando lo vuelva a ver en el vestuario me afectará porque es un amigo muy cercano. Pero aquí no hay sentimientos”.

Kylian Mbappé, capitán de la Selección de Francia en el Mundial 2026. (Getty Images)

Publicidad

El golazo de Kylian Mbappé en Francia – Marruecos