El karma de Coudet son los penales, pero tiene que bajar un cambio: en River hay que ser y parecer

El Chacho sigue sin soltar lo que pasó en la final y le puede traer problemas a futuro. Se tiene que despojar de eso y pensar en ganar títulos.

El karma de Chacho Coudet se llama penales. Son los penales en toda su carrera deportiva. Es cierto que él no suelta el penal de la final y tiene derecho, porque cierra un semestre, 7 puntos para mí, que con el título sería 9 y no 10, porque el juego del equipo no fue brillante.

Pero vamos con el karma de los penales:

No le dieron un penalazo, como técnico de River , contra Boca y en el último minuto. El de Lautaro Blanco a Martínez Quarta. Ese penal le podría haber permitido empatar el Superclásico.

, contra Boca y en el último minuto. El de Lautaro Blanco a Martínez Quarta. Ese penal le podría haber permitido empatar el Superclásico. Le dieron el penal polémico a Belgrano cuando estaba a ocho minutos de ser campeón, a tres meses de haber llegado a River.

No le dieron el penal al pibe Juan Cruz Meza en la misma final contra Belgrano, ganando 2-1. Te ponía 3-1 y no se le escapaba al Millonario ese partido.

Y él sigue con eso en la cabeza, cosa de la que se tiene que despojar porque ya no es más Canalla, ahora es Millonario. El famoso penal un metro afuera, en la final de la Copa Argentina, dirigiendo a Rosario Central contra Boca.

Un año más tarde, otra vez en la final de la Copa Argentina y otra vez en Córdoba. En ese momento, Patricio Loustau le dio a River dos penales flojitos de papeles y así le ganó 4-3 a su Rosario Central, dejándolo sin el anhelado título.

Sí, los penales son el karma del Chacho. Que volvió a ganar en la Copa Sudamericana, que ganó el grupo, que quedó, para mí, muy bien posicionado para llegar hasta la final. Solamente contra Botafogo definiría de visitante, después siempre en el Monumental.

Un Coudet que, además, sacó juveniles como Lucas Silva, el volante central que marcó un golazo de media distancia, y Facundo González, el lateral izquierdo, que se tiene que serenar un poquito.

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Estás en River, Chacho, tenés que seguir, eh. Tenés que manejar bien el equipo y tenés que ganar mucho. Además, vas a contar con la posibilidad de reforzarte, pero en River, hay que bajar un cambio. Estás en la Casa Blanca. Hay que ser y parecer.